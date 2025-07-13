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Путин отметил важность рыбохозяйственного комплекса для экономики России

Путин отметил важность рыбохозяйственного комплекса для экономики России - 13.07.2025, ПРАЙМ

Путин отметил важность рыбохозяйственного комплекса для экономики России

Президент России Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России и любителей рыбной ловли отметил, что... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T10:38+0300

2025-07-13T10:38+0300

2025-07-13T10:38+0300

экономика

россия

владимир путин

рыбная промышленность

рыба

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России и любителей рыбной ловли отметил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Путин в воскресенье поздравил работников рыбохозяйственного комплекса РФ и всех любителей рыбной ловли с профессиональным праздником - Днём рыбака. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В 2025 году День рыбака выпадает на 13 июля - второе воскресенье месяца. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником – Днём рыбака. Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики. От результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, решение насущных социальных проблем, качество жизни людей. Вы по праву гордитесь традициями добросовестного труда и товарищеской взаимовыручки, заложенными предшественниками, стремитесь внести свой вклад в развитие отрасли", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что перед работниками и ветеранами рыбохозяйственного комплекса стоят большие, масштабные задачи. Он подчеркнул, что необходимо на основе передовых разработок и управленческих решений обеспечить системную модернизацию береговой и производственной инфраструктуры, обновление рыбопромыслового флота. "И конечно, важно бережно, рачительно относиться к уникальным биоресурсам, которыми обладает наша страна, уделять приоритетное внимание созданию современных рабочих мест, подготовке квалифицированных кадров, социальному развитию городов и посёлков рыбодобывающих регионов. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавил глава государства.

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россия, владимир путин, рыбная промышленность, рыба