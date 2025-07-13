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Путин рассказал об истоках противоречий России с Западом - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Путин рассказал об истоках противоречий России с Западом
Путин рассказал об истоках противоречий России с Западом - 13.07.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об истоках противоречий России с Западом
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией. Новые кадры интервью... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T12:55+0300
2025-07-13T14:15+0300
политика
россия
владимир путин
запад
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале.Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:&quot;Имея в виду, что Советский Союз совершил аутодафе, сам себя ликвидировал - я думаю, я никогда не разговаривал на этот счет со своими предшественниками - исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. Нет, на Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы&quot;&quot;Но фокус-то в том, что и Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны вместе с Советским Союзом, кстати говоря, работали в известной степени на разрушение этих империй. Работали на то, чтобы оказать содействие колониям в обретении ими своей независимости и суверенитета&quot;
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россия, владимир путин, запад
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЗАПАД
12:55 13.07.2025 (обновлено: 14:15 13.07.2025)
 
Путин рассказал об истоках противоречий России с Западом

Путин: Запад еще с распада СССР желал достичь геополитических преимуществ над РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале.

Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:

  • в основе разногласий России и Запада лежали геополитические интересы;
  • у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России после распада СССР;
  • в 2000-е еще были те, кто питал надежду на улучшение отношений с западными странами;
  • после распада СССР Запад решил, что будет "жить по своим правилам", игнорируя интересы России, разрушив надежды на мирное сосуществование;

"Имея в виду, что Советский Союз совершил аутодафе, сам себя ликвидировал - я думаю, я никогда не разговаривал на этот счет со своими предшественниками - исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. Нет, на Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы"

Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Владимир Путин
  • Великобритания и Франция винят Россию в распаде их колониальных империй, и этот исторический негатив сохраняется до сих пор;

"Но фокус-то в том, что и Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны вместе с Советским Союзом, кстати говоря, работали в известной степени на разрушение этих империй. Работали на то, чтобы оказать содействие колониям в обретении ими своей независимости и суверенитета"

Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Владимир Путин
  • России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее;
  • вопрос морали и нравственности в политике всегда имел большое значение для россиян.
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