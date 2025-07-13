Путин рассказал об истоках противоречий России с Западом

Путин: Запад еще с распада СССР желал достичь геополитических преимуществ над РФ
Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- в основе разногласий России и Запада лежали геополитические интересы;
- у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России после распада СССР;
- в 2000-е еще были те, кто питал надежду на улучшение отношений с западными странами;
- после распада СССР Запад решил, что будет "жить по своим правилам", игнорируя интересы России, разрушив надежды на мирное сосуществование;
"Имея в виду, что Советский Союз совершил аутодафе, сам себя ликвидировал - я думаю, я никогда не разговаривал на этот счет со своими предшественниками - исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. Нет, на Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы"
- Великобритания и Франция винят Россию в распаде их колониальных империй, и этот исторический негатив сохраняется до сих пор;
"Но фокус-то в том, что и Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны вместе с Советским Союзом, кстати говоря, работали в известной степени на разрушение этих империй. Работали на то, чтобы оказать содействие колониям в обретении ими своей независимости и суверенитета"
- России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее;
- вопрос морали и нравственности в политике всегда имел большое значение для россиян.