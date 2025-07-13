https://1prime.ru/20250713/putin-859434967.html

Путин рассказал об истоках противоречий России с Западом

Путин рассказал об истоках противоречий России с Западом - 13.07.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал об истоках противоречий России с Западом

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией. Новые кадры интервью... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T12:55+0300

2025-07-13T12:55+0300

2025-07-13T14:15+0300

политика

россия

владимир путин

запад

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале.Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:"Имея в виду, что Советский Союз совершил аутодафе, сам себя ликвидировал - я думаю, я никогда не разговаривал на этот счет со своими предшественниками - исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. Нет, на Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы""Но фокус-то в том, что и Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны вместе с Советским Союзом, кстати говоря, работали в известной степени на разрушение этих империй. Работали на то, чтобы оказать содействие колониям в обретении ими своей независимости и суверенитета"

https://1prime.ru/20250712/putin-859421340.html

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россия, владимир путин, запад