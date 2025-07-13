https://1prime.ru/20250713/rossiya-859435883.html

Путин рассказал, как должно происходить развитие России

Путин рассказал, как должно происходить развитие России - 13.07.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал, как должно происходить развитие России

Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент России Владимир Путин. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T14:11+0300

2025-07-13T14:11+0300

2025-07-13T14:11+0300

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент России Владимир Путин. По словам президента Россия должна лидировать по важнейшим в важнейших направлениях развития, но это не будет возможно без опоры на историю и традиционные ценности."Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20250713/putin-859434967.html

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россия, владимир путин, общество