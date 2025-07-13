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Путин рассказал, как должно происходить развитие России - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Путин рассказал, как должно происходить развитие России
Путин рассказал, как должно происходить развитие России - 13.07.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, как должно происходить развитие России
Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент России Владимир Путин. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T14:11+0300
2025-07-13T14:11+0300
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент России Владимир Путин. По словам президента Россия должна лидировать по важнейшим в важнейших направлениях развития, но это не будет возможно без опоры на историю и традиционные ценности."Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250713/putin-859434967.html
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россия, владимир путин, общество
РОССИЯ, Владимир Путин, Общество
14:11 13.07.2025
 
Путин рассказал, как должно происходить развитие России

Путин: Россия должна развиваться, опираясь на историю и традиционные ценности

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк% Участники празднования Дня России на Красной площади. 12 июня 2018
% Участники празднования Дня России на Красной площади. 12 июня 2018 - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент России Владимир Путин.
По словам президента Россия должна лидировать по важнейшим в важнейших направлениях развития, но это не будет возможно без опоры на историю и традиционные ценности.
"Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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