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Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада - 13.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250713/shokolad-859433146.html
Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада
Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада - 13.07.2025, ПРАЙМ
Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада
Больше всего шоколада за первые четыре месяца этого года Россия продала своим ближайшим соседям, например Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, а также Китаю, | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T09:22+0300
2025-07-13T09:22+0300
экономика
россия
бизнес
казахстан
азербайджан
шоколад
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Больше всего шоколада за первые четыре месяца этого года Россия продала своим ближайшим соседям, например Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, а также Китаю, выяснило РИА Новости, изучив доступные данные по торговой статистике разных стран и данные платформы ООН Comtrade. Самым большим импортером шоколада из России стал Казахстан - поставки в эту страну за январь-апрель 2024 года составили 78,3 миллиона долларов. Следом расположились и другие соседи России: Азербайджан (23,4 миллиона долларов), Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов). Также в числе лидеров, судя по данным прошлых лет, могла бы быть и Белоруссия, однако с 2022 года страна не раскрывает подробностей статистики по торговле. Китай стал шестым по величине покупателем российского шоколада с импортом на 7,4 миллиона долларов. Далее идут Армения с 5,7 миллиона долларов, Сербия с 3 миллионами и Молдавия с 2,4 миллиона. Замкнула топ-10 Германия с 2,1 миллиона долларов. За ними в топ-15 расположились США (970 тысяч долларов), Израиль (790 тысяч), Саудовская Аравия (426 тысяч), Латвия (418 тысяч) и Болгария (355 тысяч). Среди этих стран больше всего за год интерес к шоколаду из России вырос у Болгарии - в 4,1 раза, Саудовской Аравии - в 1,8 раза, а также Казахстана, Сербии и Азербайджана - в 1,3 раза.
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россия, бизнес, казахстан, азербайджан, шоколад
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, шоколад
09:22 13.07.2025
 
Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада

Россия поставила больше всего шоколада в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Китай

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОфициальное открытие музея истории русского шоколада "Дижавни"
Официальное открытие музея истории русского шоколада Дижавни - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Больше всего шоколада за первые четыре месяца этого года Россия продала своим ближайшим соседям, например Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, а также Китаю, выяснило РИА Новости, изучив доступные данные по торговой статистике разных стран и данные платформы ООН Comtrade.
Самым большим импортером шоколада из России стал Казахстан - поставки в эту страну за январь-апрель 2024 года составили 78,3 миллиона долларов. Следом расположились и другие соседи России: Азербайджан (23,4 миллиона долларов), Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов). Также в числе лидеров, судя по данным прошлых лет, могла бы быть и Белоруссия, однако с 2022 года страна не раскрывает подробностей статистики по торговле.
Китай стал шестым по величине покупателем российского шоколада с импортом на 7,4 миллиона долларов. Далее идут Армения с 5,7 миллиона долларов, Сербия с 3 миллионами и Молдавия с 2,4 миллиона. Замкнула топ-10 Германия с 2,1 миллиона долларов.
За ними в топ-15 расположились США (970 тысяч долларов), Израиль (790 тысяч), Саудовская Аравия (426 тысяч), Латвия (418 тысяч) и Болгария (355 тысяч).
Среди этих стран больше всего за год интерес к шоколаду из России вырос у Болгарии - в 4,1 раза, Саудовской Аравии - в 1,8 раза, а также Казахстана, Сербии и Азербайджана - в 1,3 раза.
%Пивоваренная компания Волга ООО Объединенные Пивоварни Хейнекен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию
10 июля, 09:44
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесКАЗАХСТАНАЗЕРБАЙДЖАНшоколад
 
 
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