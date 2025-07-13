https://1prime.ru/20250713/shokolad-859433146.html
Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада
Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада - 13.07.2025, ПРАЙМ
Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада
Больше всего шоколада за первые четыре месяца этого года Россия продала своим ближайшим соседям, например Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, а также Китаю, | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T09:22+0300
2025-07-13T09:22+0300
2025-07-13T09:22+0300
экономика
россия
бизнес
казахстан
азербайджан
шоколад
https://cdnn.1prime.ru/img/83273/40/832734010_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9fa663815dc9273cb0070ce4f42fa533.jpg
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Больше всего шоколада за первые четыре месяца этого года Россия продала своим ближайшим соседям, например Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, а также Китаю, выяснило РИА Новости, изучив доступные данные по торговой статистике разных стран и данные платформы ООН Comtrade. Самым большим импортером шоколада из России стал Казахстан - поставки в эту страну за январь-апрель 2024 года составили 78,3 миллиона долларов. Следом расположились и другие соседи России: Азербайджан (23,4 миллиона долларов), Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов). Также в числе лидеров, судя по данным прошлых лет, могла бы быть и Белоруссия, однако с 2022 года страна не раскрывает подробностей статистики по торговле. Китай стал шестым по величине покупателем российского шоколада с импортом на 7,4 миллиона долларов. Далее идут Армения с 5,7 миллиона долларов, Сербия с 3 миллионами и Молдавия с 2,4 миллиона. Замкнула топ-10 Германия с 2,1 миллиона долларов. За ними в топ-15 расположились США (970 тысяч долларов), Израиль (790 тысяч), Саудовская Аравия (426 тысяч), Латвия (418 тысяч) и Болгария (355 тысяч). Среди этих стран больше всего за год интерес к шоколаду из России вырос у Болгарии - в 4,1 раза, Саудовской Аравии - в 1,8 раза, а также Казахстана, Сербии и Азербайджана - в 1,3 раза.
https://1prime.ru/20250710/agroeksport-859352926.html
казахстан
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83273/40/832734010_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dc7afea10926432c0bd2149b96d00837.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, казахстан, азербайджан, шоколад
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, шоколад
Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада
Россия поставила больше всего шоколада в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Китай
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Больше всего шоколада за первые четыре месяца этого года Россия продала своим ближайшим соседям, например Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, а также Китаю, выяснило РИА Новости, изучив доступные данные по торговой статистике разных стран и данные платформы ООН Comtrade.
Самым большим импортером шоколада из России стал Казахстан - поставки в эту страну за январь-апрель 2024 года составили 78,3 миллиона долларов. Следом расположились и другие соседи России: Азербайджан (23,4 миллиона долларов), Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов). Также в числе лидеров, судя по данным прошлых лет, могла бы быть и Белоруссия, однако с 2022 года страна не раскрывает подробностей статистики по торговле.
Китай стал шестым по величине покупателем российского шоколада с импортом на 7,4 миллиона долларов. Далее идут Армения с 5,7 миллиона долларов, Сербия с 3 миллионами и Молдавия с 2,4 миллиона. Замкнула топ-10 Германия с 2,1 миллиона долларов.
За ними в топ-15 расположились США (970 тысяч долларов), Израиль (790 тысяч), Саудовская Аравия (426 тысяч), Латвия (418 тысяч) и Болгария (355 тысяч).
Среди этих стран больше всего за год интерес к шоколаду из России вырос у Болгарии - в 4,1 раза, Саудовской Аравии - в 1,8 раза, а также Казахстана, Сербии и Азербайджана - в 1,3 раза.
Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию