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Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке грозит штраф

Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке грозит штраф - 13.07.2025, ПРАЙМ

Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке грозит штраф

За борщевик на дачном участке можно получить штраф, размер которого зависит от региона. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Тимур Харди. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T02:02+0300

2025-07-13T02:02+0300

2025-07-13T02:02+0300

дача

общество

растения

штраф

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. За борщевик на дачном участке можно получить штраф, размер которого зависит от региона. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Тимур Харди.Во многих регионах России неконтролируемо растет борщевик Сосновского. Растение ядовитое, представляет опасность как для человека, так и для природы. Сорняк может вызывать отек гортани или пищевода, ожоги, которые очень трудно лечатся. Сок борщевика при попадании в глаза, помимо ожога роговицы, может вызвать и слепоту. Поэтому сорняк необходимо уничтожать."За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет 5 тысяч рублей", - рассказал эксперт.К уничтожению зарослей борщевика надо подойти основательно. Конечно, лучше всего обратиться в специальные компании, которые занимаются его уничтожением или в СЭС. Либо можно уничтожить борщевик самостоятельно."Хотел бы предостеречь от некоторых ошибок при уничтожении этого сорняка. Многие пользуются мотокосой, не учитывая, что трава и сок летят во все стороны и могут попасть на незащищенные участки кожи или в глаза", - предупредил эксперт.При обработке сорняка химикатами следует обязательно надевать защитную одежду, перчатки и очки. Для защиты органов дыхания обязательна маска.

https://1prime.ru/20250608/borschevika-858306973.html

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дача, общество , растения, штраф