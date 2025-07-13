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"Не способны понять": в США неожиданно высказались об отношениях с Россией - 13.07.2025, ПРАЙМ
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"Не способны понять": в США неожиданно высказались об отношениях с Россией
"Не способны понять": в США неожиданно высказались об отношениях с Россией - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Не способны понять": в США неожиданно высказались об отношениях с Россией
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Издание The American Conservative высказало мнение, что едостаточное знание американскими элитами истории России и их противоречивое... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T10:15+0300
2025-07-13T10:15+0300
политика
сша
россия
мид
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Издание The American Conservative высказало мнение, что едостаточное знание американскими элитами истории России и их противоречивое поведение создают трудности в выстраивании диалога между Москвой и Вашингтоном."Американцы, которые не знают или не признают историю России, не способны понять русский образ мышления, что ставит под угрозу их способность заключать соглашения с ней", - пишет издание.В публикации также отмечаются частые угрозы со стороны американских лидеров в сторону России по ослаблению страны, а также многолетнее введение санкций, что привело к подрыву доверия и теперь препятствует развитию добросовестного взаимодействия России и США. роме того, в материале указывается на существующие подозрения, что Вашингтон стоял за ударами Киева вглубь российской территории.Автор статьи заключил, что подобное поведение нарушает многовековые дипломатические нормы, и задался вопросом, поверит ли кто-то в честность намерений США на переговорах после подобных поступков. В пятницу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет. Дипломат также добавил, что американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует.
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сша, россия, мид, сергей рябков
Политика, США, РОССИЯ, МИД, Сергей Рябков
10:15 13.07.2025
 
"Не способны понять": в США неожиданно высказались об отношениях с Россией

AC: незнание американскими элитами истории РФ мешает налаживать отношения с Москвой

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Издание The American Conservative высказало мнение, что едостаточное знание американскими элитами истории России и их противоречивое поведение создают трудности в выстраивании диалога между Москвой и Вашингтоном.
"Американцы, которые не знают или не признают историю России, не способны понять русский образ мышления, что ставит под угрозу их способность заключать соглашения с ней", - пишет издание.
В публикации также отмечаются частые угрозы со стороны американских лидеров в сторону России по ослаблению страны, а также многолетнее введение санкций, что привело к подрыву доверия и теперь препятствует развитию добросовестного взаимодействия России и США. роме того, в материале указывается на существующие подозрения, что Вашингтон стоял за ударами Киева вглубь российской территории.
Автор статьи заключил, что подобное поведение нарушает многовековые дипломатические нормы, и задался вопросом, поверит ли кто-то в честность намерений США на переговорах после подобных поступков.
В пятницу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет. Дипломат также добавил, что американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует.
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