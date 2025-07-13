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Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии
Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии - 13.07.2025, ПРАЙМ
Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T23:31+0300
2025-07-13T23:42+0300
политика
сша
китай
бразилия
сотрудничество
россия
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ВАШИНГТОН, 13 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. "Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать", - заявил Грэм в интервью телеканалу CBS. По его словам, помогающие РФ страны должны выбрать между американской экономикой и поддержкой РФ. Он заявил, что вскоре произойдет "поворотный момент" в конфликте вокруг Украины, что связано с якобы готовящимися поставками дополнительных западных вооружений.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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сша, китай, бразилия, сотрудничество, россия
Политика, США, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, сотрудничество, РОССИЯ
23:31 13.07.2025 (обновлено: 23:42 13.07.2025)
 
Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии

Сенатор Грэм*: Китай, Индия и Бразилия пострадают, если продолжат помогать РФ

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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ВАШИНГТОН, 13 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном.
"Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать", - заявил Грэм в интервью телеканалу CBS.
По его словам, помогающие РФ страны должны выбрать между американской экономикой и поддержкой РФ.
Он заявил, что вскоре произойдет "поворотный момент" в конфликте вокруг Украины, что связано с якобы готовящимися поставками дополнительных западных вооружений.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Флаг США
СМИ: Грэм* заявил, что Трамп готов к продвижению по санкциям против России
9 июля, 09:57
 
ПолитикаСШАКИТАЙБРАЗИЛИЯсотрудничествоРОССИЯ
 
 
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