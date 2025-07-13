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Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии
Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии - 13.07.2025, ПРАЙМ
Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T23:31+0300
2025-07-13T23:31+0300
2025-07-13T23:42+0300
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ВАШИНГТОН, 13 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. "Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать", - заявил Грэм в интервью телеканалу CBS. По его словам, помогающие РФ страны должны выбрать между американской экономикой и поддержкой РФ. Он заявил, что вскоре произойдет "поворотный момент" в конфликте вокруг Украины, что связано с якобы готовящимися поставками дополнительных западных вооружений.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии
Сенатор Грэм*: Китай, Индия и Бразилия пострадают, если продолжат помогать РФ
ВАШИНГТОН, 13 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном.
"Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать", - заявил Грэм в интервью телеканалу CBS.
По его словам, помогающие РФ страны должны выбрать между американской экономикой и поддержкой РФ.
Он заявил, что вскоре произойдет "поворотный момент" в конфликте вокруг Украины, что связано с якобы готовящимися поставками дополнительных западных вооружений.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
СМИ: Грэм* заявил, что Трамп готов к продвижению по санкциям против России