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Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии

Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии - 13.07.2025, ПРАЙМ

Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T23:31+0300

2025-07-13T23:31+0300

2025-07-13T23:42+0300

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ВАШИНГТОН, 13 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. "Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать", - заявил Грэм в интервью телеканалу CBS. По его словам, помогающие РФ страны должны выбрать между американской экономикой и поддержкой РФ. Он заявил, что вскоре произойдет "поворотный момент" в конфликте вокруг Украины, что связано с якобы готовящимися поставками дополнительных западных вооружений.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250709/sanktsii-859315671.html

сша

китай

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сша, китай, бразилия, сотрудничество, россия