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В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода - 13.07.2025, ПРАЙМ
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В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода
В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода - 13.07.2025, ПРАЙМ
В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода
Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T23:01+0300
2025-07-13T23:01+0300
происшествия
столкновение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - ПРАЙМ. Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов "Меркурий 5" и "Кронверк", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
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столкновение
Происшествия, столкновение
23:01 13.07.2025
 
В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода

Прокуратура: два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Петербурге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - ПРАЙМ. Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов "Меркурий 5" и "Кронверк", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
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