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В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода

В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода - 13.07.2025, ПРАЙМ

В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода

Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T23:01+0300

2025-07-13T23:01+0300

2025-07-13T23:01+0300

происшествия

столкновение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - ПРАЙМ. Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов "Меркурий 5" и "Кронверк", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

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столкновение