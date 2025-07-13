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В Белгородской области частично компенсируют аренду жилья жителям Титовки - 13.07.2025, ПРАЙМ
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В Белгородской области частично компенсируют аренду жилья жителям Титовки
В Белгородской области частично компенсируют аренду жилья жителям Титовки - 13.07.2025, ПРАЙМ
В Белгородской области частично компенсируют аренду жилья жителям Титовки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о частичной компенсации аренды жилья жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино в связи с... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T07:26+0300
2025-07-13T07:26+0300
общество
мировая экономика
белгородская область
шебекино
украина
всу
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БЕЛГОРОД, 13 июл - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о частичной компенсации аренды жилья жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино в связи с увеличением атак со стороны Украины. По словам губернатора, за минувший день противник значительно усилил атаки на приграничные территории региона, включая город Белгород и Шебекино. "Особенно достается микрорайону Титовка. Это у нас переулок Нежуры и улица Нежуры, Мочалина, Шишкина, Тихвинская, Светлая... С сегодняшнего дня вводим частичную компенсацию за аренду жилья. Несмотря на то, что оперштаб Белгородской области еще не занимался этим вопросом, я уверен, что все руководители силовых структур, которые входят в оперштаб, непременно поддержат это решение", - написал Гладков в Telegram-канале. Он также добавил, что глава администрации Шебекинского округа Андрей Гриднев проведет подомовой обход, чтобы определить, какую помощь нужно оказать семьям, находящимся в сложной ситуации. В Белгородской области действует такая государственная мера поддержки, как частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд.
белгородская область
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общество , мировая экономика, белгородская область, шебекино, украина, всу
Общество , Мировая экономика, Белгородская область, Шебекино, УКРАИНА, ВСУ
07:26 13.07.2025
 
В Белгородской области частично компенсируют аренду жилья жителям Титовки

Гладков объявил о частичной компенсации аренды жилья жителям Титовки в Шебекино

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БЕЛГОРОД, 13 июл - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о частичной компенсации аренды жилья жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино в связи с увеличением атак со стороны Украины.
По словам губернатора, за минувший день противник значительно усилил атаки на приграничные территории региона, включая город Белгород и Шебекино.
"Особенно достается микрорайону Титовка. Это у нас переулок Нежуры и улица Нежуры, Мочалина, Шишкина, Тихвинская, Светлая... С сегодняшнего дня вводим частичную компенсацию за аренду жилья. Несмотря на то, что оперштаб Белгородской области еще не занимался этим вопросом, я уверен, что все руководители силовых структур, которые входят в оперштаб, непременно поддержат это решение", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он также добавил, что глава администрации Шебекинского округа Андрей Гриднев проведет подомовой обход, чтобы определить, какую помощь нужно оказать семьям, находящимся в сложной ситуации.
В Белгородской области действует такая государственная мера поддержки, как частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд.
 
ОбществоМировая экономикаБелгородская областьШебекиноУКРАИНАВСУ
 
 
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