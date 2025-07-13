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ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле

ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле - 13.07.2025, ПРАЙМ

ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле

ЕС и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Европейской... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T15:08+0300

2025-07-13T15:08+0300

2025-07-13T15:08+0300

экономика

ес

урсула фон дер ляйен

индонезия

свободная торговля

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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - ПРАЙМ. ЕС и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Очень рада сообщить, что мы только что достигли политического соглашения по амбициозному соглашению о свободной торговле. Это соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Мы называем это CEPA. После 10 лет переговоров мы добились прорыва… Рассчитываю, что мы оформим это соглашение в кратчайшие сроки", - сказала она. Соглашение с Индонезией было достигнуто на фоне решения США о введении дополнительных пошлин в размере 30% на весь европейский импорт. Фон дер Ляйен не скрывала, что соглашение стало важным для ЕС именно на фоне разногласий с Соединенными Штатами. "Я могу сказать, что именно в связи с нестабильной геополитической и международной экономической ситуацией для нас так важно диверсифицировать наши экономические партнерские связи", - сказала она. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.

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индонезия

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ес, урсула фон дер ляйен, индонезия, свободная торговля