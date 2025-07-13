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ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле
ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле - 13.07.2025, ПРАЙМ
ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле
ЕС и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Европейской... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T15:08+0300
2025-07-13T15:08+0300
2025-07-13T15:08+0300
экономика
ес
урсула фон дер ляйен
индонезия
свободная торговля
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - ПРАЙМ. ЕС и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Очень рада сообщить, что мы только что достигли политического соглашения по амбициозному соглашению о свободной торговле. Это соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Мы называем это CEPA. После 10 лет переговоров мы добились прорыва… Рассчитываю, что мы оформим это соглашение в кратчайшие сроки", - сказала она. Соглашение с Индонезией было достигнуто на фоне решения США о введении дополнительных пошлин в размере 30% на весь европейский импорт. Фон дер Ляйен не скрывала, что соглашение стало важным для ЕС именно на фоне разногласий с Соединенными Штатами. "Я могу сказать, что именно в связи с нестабильной геополитической и международной экономической ситуацией для нас так важно диверсифицировать наши экономические партнерские связи", - сказала она. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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ес, урсула фон дер ляйен, индонезия, свободная торговля
Экономика, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, ИНДОНЕЗИЯ, свободная торговля
ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле
Фон дер Ляйен: ЕС и Индонезия смогли достичь договоренности о свободной торговле
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - ПРАЙМ. ЕС и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Очень рада сообщить, что мы только что достигли политического соглашения по амбициозному соглашению о свободной торговле. Это соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Мы называем это CEPA. После 10 лет переговоров мы добились прорыва… Рассчитываю, что мы оформим это соглашение в кратчайшие сроки", - сказала она.
Соглашение с Индонезией было достигнуто на фоне решения США о введении дополнительных пошлин в размере 30% на весь европейский импорт. Фон дер Ляйен не скрывала, что соглашение стало важным для ЕС именно на фоне разногласий с Соединенными Штатами.
"Я могу сказать, что именно в связи с нестабильной геополитической и международной экономической ситуацией для нас так важно диверсифицировать наши экономические партнерские связи", - сказала она.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава ЕК сообщила о планах ЕС развивать партнерство с другими странами