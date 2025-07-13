https://1prime.ru/20250713/tramp-859435291.html

"Глупые и неэффективные": Трампа резко осадили после нападок в адрес России

"Глупые и неэффективные": Трампа резко осадили после нападок в адрес России - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Глупые и неэффективные": Трампа резко осадили после нападок в адрес России

Американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет никаких действенных мер против России."Дополнительные санкции будут такими... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T13:21+0300

2025-07-13T13:21+0300

2025-07-13T14:04+0300

политика

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дональд трамп

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет никаких действенных мер против России."Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали", - написал Шрайвер в в соцсети X. Аналитик также отметил абсолютную бессмысленность военной эскалации как альтернативы антироссийским санкциям. Ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о российских ударах по Украине пообещал, что вскоре все "кое-что увидят".Москва при этом неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры Украины. Отмечается, что целями становятся исключительно объекты украинской оборонной промышленности, а также объекты военного управления и связи.

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сша, украина, дональд трамп, россия