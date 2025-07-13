"Глупые и неэффективные": Трампа резко осадили после нападок в адрес России
Шрайвер: Трампу пора признать неэффективность давления на Россию
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет никаких действенных мер против России.
"Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали", - написал Шрайвер в в соцсети X. Аналитик также отметил абсолютную бессмысленность военной эскалации как альтернативы антироссийским санкциям.
"Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали", - написал Шрайвер в в соцсети X. Аналитик также отметил абсолютную бессмысленность военной эскалации как альтернативы антироссийским санкциям.
Ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о российских ударах по Украине пообещал, что вскоре все "кое-что увидят".
Москва при этом неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры Украины. Отмечается, что целями становятся исключительно объекты украинской оборонной промышленности, а также объекты военного управления и связи.