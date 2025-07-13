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"Глупые и неэффективные": Трампа резко осадили после нападок в адрес России - 13.07.2025, ПРАЙМ
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"Глупые и неэффективные": Трампа резко осадили после нападок в адрес России
"Глупые и неэффективные": Трампа резко осадили после нападок в адрес России - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Глупые и неэффективные": Трампа резко осадили после нападок в адрес России
Американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет никаких действенных мер против России."Дополнительные санкции будут такими... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T13:21+0300
2025-07-13T14:04+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет никаких действенных мер против России."Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали", - написал Шрайвер в в соцсети X. Аналитик также отметил абсолютную бессмысленность военной эскалации как альтернативы антироссийским санкциям. Ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о российских ударах по Украине пообещал, что вскоре все "кое-что увидят".Москва при этом неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры Украины. Отмечается, что целями становятся исключительно объекты украинской оборонной промышленности, а также объекты военного управления и связи.
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Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, РОССИЯ
13:21 13.07.2025 (обновлено: 14:04 13.07.2025)
 
"Глупые и неэффективные": Трампа резко осадили после нападок в адрес России

Шрайвер: Трампу пора признать неэффективность давления на Россию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет никаких действенных мер против России.

"Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали", - написал Шрайвер в в соцсети X. Аналитик также отметил абсолютную бессмысленность военной эскалации как альтернативы антироссийским санкциям.
Ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о российских ударах по Украине пообещал, что вскоре все "кое-что увидят".
Москва при этом неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры Украины. Отмечается, что целями становятся исключительно объекты украинской оборонной промышленности, а также объекты военного управления и связи.
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ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампРОССИЯ
 
 
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