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"Полное уничтожение": на Западе пророчат Украине мрачный финал - 13.07.2025, ПРАЙМ
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"Полное уничтожение": на Западе пророчат Украине мрачный финал
"Полное уничтожение": на Западе пророчат Украине мрачный финал - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Полное уничтожение": на Западе пророчат Украине мрачный финал
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал полное поражение украинской армии к концу года. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T10:59+0300
2025-07-13T10:59+0300
политика
украина
всу
запад
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал полное поражение украинской армии к концу года."Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию", — написал Малинен в соцсети Х.Он также добавил, что оказание помощи Украине со стороны Запада можно приравнять к поддержке развала страны и начала третьей мировой войны.Ранее, в июне, президент России Владимир Путин рассказал о попытках России решить украинский конфликт мирным путем, однако со стороны Киева постоянно следовали отказы от предложений Москвы остановиться.Путин также подчеркнул, что Россия не ставит своей целью капитуляцию Украины, однако Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий. Помимо этого президент отметил нехватку в ВСУ военных на принципиальных участках фронта, в то время как российская армия ежедневно ведет активное наступление по всей линии соприкосновения.
https://1prime.ru/20250713/svo-859432901.html
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украина, всу, запад, россия, владимир путин
Политика, УКРАИНА, ВСУ, ЗАПАД, РОССИЯ, Владимир Путин
10:59 13.07.2025
 
"Полное уничтожение": на Западе пророчат Украине мрачный финал

Профессор Малинен: Украину ожидает полный крах к концу года

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал полное поражение украинской армии к концу года.
"Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию", — написал Малинен в соцсети Х.
Он также добавил, что оказание помощи Украине со стороны Запада можно приравнять к поддержке развала страны и начала третьей мировой войны.
Ранее, в июне, президент России Владимир Путин рассказал о попытках России решить украинский конфликт мирным путем, однако со стороны Киева постоянно следовали отказы от предложений Москвы остановиться.
Путин также подчеркнул, что Россия не ставит своей целью капитуляцию Украины, однако Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий. Помимо этого президент отметил нехватку в ВСУ военных на принципиальных участках фронта, в то время как российская армия ежедневно ведет активное наступление по всей линии соприкосновения.
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ПолитикаУКРАИНАВСУЗАПАДРОССИЯВладимир Путин
 
 
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