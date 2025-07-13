https://1prime.ru/20250713/ukraina-859434332.html

"Полное уничтожение": на Западе пророчат Украине мрачный финал

"Полное уничтожение": на Западе пророчат Украине мрачный финал - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Полное уничтожение": на Западе пророчат Украине мрачный финал

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал полное поражение украинской армии к концу года. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T10:59+0300

2025-07-13T10:59+0300

2025-07-13T10:59+0300

политика

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запад

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал полное поражение украинской армии к концу года."Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию", — написал Малинен в соцсети Х.Он также добавил, что оказание помощи Украине со стороны Запада можно приравнять к поддержке развала страны и начала третьей мировой войны.Ранее, в июне, президент России Владимир Путин рассказал о попытках России решить украинский конфликт мирным путем, однако со стороны Киева постоянно следовали отказы от предложений Москвы остановиться.Путин также подчеркнул, что Россия не ставит своей целью капитуляцию Украины, однако Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий. Помимо этого президент отметил нехватку в ВСУ военных на принципиальных участках фронта, в то время как российская армия ежедневно ведет активное наступление по всей линии соприкосновения.

https://1prime.ru/20250713/svo-859432901.html

украина

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украина, всу, запад, россия, владимир путин