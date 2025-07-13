https://1prime.ru/20250713/ukraina-859438369.html
"Главный вопрос". СМИ узнали, почему Киев боится заявления Трампа о России
"Главный вопрос". СМИ узнали, почему Киев боится заявления Трампа о России - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Главный вопрос". СМИ узнали, почему Киев боится заявления Трампа о России
Украинское руководство замерло в тревожном ожидании анонсированного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "большого заявления" о Российской... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T19:13+0300
2025-07-13T19:13+0300
2025-07-13T19:14+0300
политика
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Украинское руководство замерло в тревожном ожидании анонсированного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "большого заявления" о Российской Федерации. Об этом рассказывается в публикации крупнейшего немецкого таблоида Bild.Как утверждается в статье, "главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции?"При этом авторы материала отмечают, что вопрос введения санкций против России разобщает сторонников Трампа. Например, многие из них опасаются последствий этого шага, которые могут угрожать Соединенным Штатам. При этом сам глава Белого дома, хотя в последнее время и допускал введение новых антироссийских санкций, но в своих заявлениях на эту тему всегда избегал каких-либо подробностей, говорится в статье. В пятницу американский лидер в эфире телеканала NBC News анонсировал важное заявление в отношении Российской Федерации, которое он планирует сделать в понедельник, но он ни словом не обмолвился о его содержании.
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украина, дональд трамп, заявление, россия
Политика, УКРАИНА, Дональд Трамп, заявление, РОССИЯ
"Главный вопрос". СМИ узнали, почему Киев боится заявления Трампа о России
Bild: на Украине ждут заявление Трампа по России с тревогой
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ.
Украинское руководство замерло в тревожном ожидании анонсированного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "большого заявления" о Российской Федерации. Об этом рассказывается в публикации крупнейшего немецкого таблоида Bild
.
Как утверждается в статье, "главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции?"
При этом авторы материала отмечают, что вопрос введения санкций против России разобщает сторонников Трампа. Например, многие из них опасаются последствий этого шага, которые могут угрожать Соединенным Штатам. При этом сам глава Белого дома, хотя в последнее время и допускал введение новых антироссийских санкций, но в своих заявлениях на эту тему всегда избегал каких-либо подробностей, говорится в статье.
В пятницу американский лидер в эфире телеканала NBC News анонсировал важное заявление в отношении Российской Федерации, которое он планирует сделать в понедельник, но он ни словом не обмолвился о его содержании.
Трамп анонсировал важное заявление по России