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СМИ: на Украине на следующей неделе может появиться новое правительство - 13.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: на Украине на следующей неделе может появиться новое правительство
СМИ: на Украине на следующей неделе может появиться новое правительство - 13.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: на Украине на следующей неделе может появиться новое правительство
Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T22:34+0300
2025-07-13T22:41+0300
политика
украина
правительство
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. По информации собеседника агентства, Владимир Зеленский уже принял решение о смене состава правительства, в котором занимающая ныне пост первого вице-премьера и министра экономики Свириденко станет премьер-министром страны. "Как сообщил информированный источник РБК-Украина, уже на следующей неделе может появиться новое правительство... Правительство возглавит нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным агентства, действующий премьер Денис Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США. Кроме того, в новом правительстве объединят некоторые министерства. Своих должностей могут лишиться несколько министров, перечень которых еще определяется, пишет РБК-Украина. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. При этом агентство Блумберг передавало, что Зеленский уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
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украина, правительство
Политика, УКРАИНА, правительство
22:34 13.07.2025 (обновлено: 22:41 13.07.2025)
 
СМИ: на Украине на следующей неделе может появиться новое правительство

СМИ: на Украине на следующей неделе Свириденко может возглавить новый кабмин

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
По информации собеседника агентства, Владимир Зеленский уже принял решение о смене состава правительства, в котором занимающая ныне пост первого вице-премьера и министра экономики Свириденко станет премьер-министром страны.
"Как сообщил информированный источник РБК-Украина, уже на следующей неделе может появиться новое правительство... Правительство возглавит нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным агентства, действующий премьер Денис Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США.
Кроме того, в новом правительстве объединят некоторые министерства. Своих должностей могут лишиться несколько министров, перечень которых еще определяется, пишет РБК-Украина.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. При этом агентство Блумберг передавало, что Зеленский уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
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