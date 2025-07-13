https://1prime.ru/20250713/vengriya-859436335.html

"Волнует ли это?" В Венгрии раскритиковали главу ЕК после слов о России

"Волнует ли это?" В Венгрии раскритиковали главу ЕК после слов о России - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Волнует ли это?" В Венгрии раскритиковали главу ЕК после слов о России

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обрушился с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее заявлений о... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T15:03+0300

2025-07-13T15:03+0300

2025-07-13T15:03+0300

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обрушился с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее заявлений о России.Ранее глава ЕК заявила о планах Брюсселя совместно с коалицией желающих продолжить давление на Россию и дальнейшую поддержку Украины."Они (украинские военкомы - Прим.ред) только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?" - написал Кошкович в соцсети Х.В четверг газета Magyar Nemzet, со ссылкой на родственников сообщила о смерти 45-летнего Йожеф Шебештьена. Как сообщается в публикации, он скончался спустя три недели после того, как как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, насильно поместили в микроавтобус и отвезли на призывной пункт, где впоследствии избили мужчину металлическими прутьями. Вскоре МИД Венгрии вызвал после Украины с требованием объяснения ситуации.

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ес, ек, урсула фон дер ляйен, венгрия, украина, общество