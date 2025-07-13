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"Волнует ли это?" В Венгрии раскритиковали главу ЕК после слов о России - 13.07.2025, ПРАЙМ
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"Волнует ли это?" В Венгрии раскритиковали главу ЕК после слов о России
"Волнует ли это?" В Венгрии раскритиковали главу ЕК после слов о России - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Волнует ли это?" В Венгрии раскритиковали главу ЕК после слов о России
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обрушился с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее заявлений о... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T15:03+0300
2025-07-13T15:03+0300
политика
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обрушился с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее заявлений о России.Ранее глава ЕК заявила о планах Брюсселя совместно с коалицией желающих продолжить давление на Россию и дальнейшую поддержку Украины."Они (украинские военкомы - Прим.ред) только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?" - написал Кошкович в соцсети Х.В четверг газета Magyar Nemzet, со ссылкой на родственников сообщила о смерти 45-летнего Йожеф Шебештьена. Как сообщается в публикации, он скончался спустя три недели после того, как как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, насильно поместили в микроавтобус и отвезли на призывной пункт, где впоследствии избили мужчину металлическими прутьями. Вскоре МИД Венгрии вызвал после Украины с требованием объяснения ситуации.
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ес, ек, урсула фон дер ляйен, венгрия, украина, общество
Политика, ЕС, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Общество
15:03 13.07.2025
 
"Волнует ли это?" В Венгрии раскритиковали главу ЕК после слов о России

Кошкович: фон дер Ляйен не волнует судьба европейцев на Украине

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© Sputnik / Родион Прока
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обрушился с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее заявлений о России.
Ранее глава ЕК заявила о планах Брюсселя совместно с коалицией желающих продолжить давление на Россию и дальнейшую поддержку Украины.
"Они (украинские военкомы - Прим.ред) только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?" - написал Кошкович в соцсети Х.
В четверг газета Magyar Nemzet, со ссылкой на родственников сообщила о смерти 45-летнего Йожеф Шебештьена. Как сообщается в публикации, он скончался спустя три недели после того, как как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, насильно поместили в микроавтобус и отвезли на призывной пункт, где впоследствии избили мужчину металлическими прутьями. Вскоре МИД Венгрии вызвал после Украины с требованием объяснения ситуации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
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