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ВСУ использовали немецкие кумулятивные мины в Курской области

ВСУ использовали немецкие кумулятивные мины в Курской области - 13.07.2025, ПРАЙМ

ВСУ использовали немецкие кумулятивные мины в Курской области

Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T06:11+0300

2025-07-13T06:11+0300

2025-07-13T06:11+0300

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов. Он также отметил, что мины разбрасывались над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО калибра 155 миллиметров. "Среди наиболее часто встречающихся - немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки – артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели", - рассказал он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, нато