Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ использовали немецкие кумулятивные мины в Курской области - 13.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250713/vsu-859431507.html
ВСУ использовали немецкие кумулятивные мины в Курской области
ВСУ использовали немецкие кумулятивные мины в Курской области - 13.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ использовали немецкие кумулятивные мины в Курской области
Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T06:11+0300
2025-07-13T06:11+0300
общество
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
вс рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859431507.jpg?1752376265
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов. Он также отметил, что мины разбрасывались над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО калибра 155 миллиметров. "Среди наиболее часто встречающихся - немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки – артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели", - рассказал он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, нато
Общество , РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ, НАТО
06:11 13.07.2025
 
ВСУ использовали немецкие кумулятивные мины в Курской области

Немецкие мины с магнитными датчиками использовали ВСУ в Курской области

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.
Он также отметил, что мины разбрасывались над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.
"Среди наиболее часто встречающихся - немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки – артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели", - рассказал он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
ОбществоРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУВС РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала