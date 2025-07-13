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"Ищут алгоритмы". Экс-прокурор рассказал о подготовке к выборам на Украине

"Ищут алгоритмы". Экс-прокурор рассказал о подготовке к выборам на Украине - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Ищут алгоритмы". Экс-прокурор рассказал о подготовке к выборам на Украине

Владимир Зеленский и его команда разрабатывают такой алгоритм проведения выборов, который сохранит власть в руках киевского режима. Об этом в эфире... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T16:50+0300

2025-07-13T16:50+0300

2025-07-13T16:53+0300

политика

украина

выборы

владимир зеленский

мнение

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его команда разрабатывают такой алгоритм проведения выборов, который сохранит власть в руках киевского режима. Об этом в эфире YouTube-канала майора ВСУ в отставке Игоря Лапина рассказал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.Он выразил уверенность, что как у самого Зеленского, так и у его команды даже мысли не возникает о том, чтобы передать власть без боя. Все нынешнее руководство страны, по словам экс-генпрокурора, "будет цепляться за власть как можно дольше". При этом он особо подчеркнул, что не видит у Зеленского и его окружения "пока даже намерения провести выборы, которые не оставят их у власти". "Слово выборы здесь, конечно, надо поставить в кавычки... Они ищут любые алгоритмы, которые приведут их к заданному результату. Выборы без выбора", - заметил Луценко, добавив, что в итоге будет создана "авторитарная диктаторская система управления, которая маскируется выборами".При этом экс-генпрокурор заявил, что и сам он, и другие люди считают, что украинские власти "готовятся свалить, причем независимо от войны"."Если мы выстоим и одержим победу, они (украинские власти - прим. ред.), понимая, что будем догонять, готовятся свалить с золотым парашютом, - сказал экс-генпрокурор. - А если, не дай бог, наш фронт проломится и придут русаки, то они все равно готовятся свалить. Такое у меня складывается впечатление".

https://1prime.ru/20250704/orban-859168664.html

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украина, выборы, владимир зеленский, мнение