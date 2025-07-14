https://1prime.ru/20250714/aeroport-859462370.html

ИИ будет следить за соблюдением правил безопасности в аэропортах России

ИИ будет следить за соблюдением правил безопасности в аэропортах России - 14.07.2025, ПРАЙМ

ИИ будет следить за соблюдением правил безопасности в аэропортах России

Искусственный интеллект теперь будет следить за соблюдением правил безопасности пассажирами в аэропортах: сервис уже внедрили в рамках пилота в одном из... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:51+0300

2025-07-14T13:51+0300

2025-07-14T13:51+0300

общество

ростех

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Искусственный интеллект теперь будет следить за соблюдением правил безопасности пассажирами в аэропортах: сервис уже внедрили в рамках пилота в одном из московских аэропортов, идет подготовка запуска ИИ и в российских регионах, рассказали в компании-разработчике NtechLab (технологический партнер "Ростеха"). "Компания NtechLab разработала для аэропортов видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая контролирует соблюдение правил безопасности пассажирами и уберегает их от попадания в опасные зоны или ситуации. Решение может использоваться как в самом здании аэровокзала, так и на перроне аэропорта", - сообщили в компании. "Новое решение ... разрабатывалось с учетом его применения как в малых, так и крупных аэропортах России и зарубежных дружественных стран. Пилотный проект по внедрению сервиса успешно проведен в одном из московских аэропортов. Идет подготовка внедрения ИИ и в российских регионах", - добавили там. Отмечается, что решение анализирует в реальном времени видеопоток, поступающий с камер наблюдения аэропорта, на предмет возникновении потенциально опасных ситуаций. К примеру, нейросеть может оперативно выявить, что один из пассажиров внезапно оказался на летном поле вне автобуса или трапа. Кроме того, ИИ выявляет неправильную парковку служебной техники на перроне, переход дороги сотрудниками аэропорта в неположенном месте и другое. В компании добавили, что разработка будет выявлять пассажиров, которые пытаются пройти мимо рамок в зоне досмотра аэропорта, а также тех, кто планирует покинуть здание через запрещенную зону.

https://1prime.ru/20250714/ii-859458357.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ростех