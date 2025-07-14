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Экс-директор парка "Патриот" признал вину по делу о мошенничестве

Экс-директор парка "Патриот" признал вину по делу о мошенничестве - 14.07.2025, ПРАЙМ

Экс-директор парка "Патриот" признал вину по делу о мошенничестве

Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов полностью признает вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, его рассмотрят в особом... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:36+0300

2025-07-14T11:36+0300

2025-07-14T11:36+0300

мошенничество

россия

общество

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ОДИНЦОВО, 14 июл - ПРАЙМ. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов полностью признает вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, его рассмотрят в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья. Сегодня суд провел первое слушание по этому делу. Как стало известно в ходе заседания, Ахмедов, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, также согласился на особый порядок принятия судебного решения. Он предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу. Следствием установлено, что в 2022-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, директор "Патриота" Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей. Дело Шестерова в свою очередь поступило для рассмотрения в Одинцовский гарнизонный военный суд. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается.

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россия, общество