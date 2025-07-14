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Акции "ЮГК" растут на 13,5% после возобновления торгов на Мосбирже

Акции "ЮГК" растут на 13,5% после возобновления торгов на Мосбирже - 14.07.2025, ПРАЙМ

Акции "ЮГК" растут на 13,5% после возобновления торгов на Мосбирже

Акции ПАО "Южуралзолото Группа компаний" (ЮГК) растут на 13,5% после возобновления торгов на Московской бирже, приостановленных 4 июля по предписанию ЦБ после... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:04+0300

2025-07-14T11:04+0300

2025-07-14T11:04+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Акции ПАО "Южуралзолото Группа компаний" (ЮГК) растут на 13,5% после возобновления торгов на Московской бирже, приостановленных 4 июля по предписанию ЦБ после обвала котировок, который произошел на фоне следственных действий в компании и иска Генпрокуратуры об изъятии активов у основного владельца компании Константина Струкова, следует из данных торговой площадки. К 11.00 мск акции золотодобытчика росли на 13,53% - до 0,5413 рубля. Обвал котировок, начавшийся 2 июля, достигал 4 июля 31,66% от уровня закрытия торгов 1 июля. В этих условиях Банк России принял решение о приостановке биржевых торгов акциями ЮГК в связи с потенциально высокими неоправданными потерями инвесторов, чтобы дать рынку успокоиться, пояснял зампред регулятора Филипп Габуния. В офисах ЮГК второго июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. Мосбиржа в пятницу же сообщила, что с 14 июля возобновит торги акциями ЮГК в связи с отменой предписания ЦБ.

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югк, рынок, торги, акции, мосбиржа