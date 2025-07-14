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Российский рынок акций днем компенсировал часть утреннего снижения

Российский рынок акций днем компенсировал часть утреннего снижения - 14.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций днем компенсировал часть утреннего снижения

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника компенсировал большую часть утреннего снижения, следует из данных Московской биржи. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:59+0300

2025-07-14T12:59+0300

2025-07-14T12:59+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника компенсировал большую часть утреннего снижения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.47 мск снижался на 0,18%, до 2637,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,54%, до 1118,13 пункта. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи максимально снижался до 2604,07 пункта. В частности, дорожают бумаги ЮГК (+10,8%), "Позитива" (+2,1%), "Норникеля" (+2,7%), АФК "Система" (+2%). Дешевеют бумаги ВК (-2,1%), МТС (-1,7%), "Полюса" (-1,7%). После утреннего инерционного падения рынка отмечаются попытки стабилизироваться на уровне чуть ниже пятничного закрытия, говорит Богдан Зварич из ПСБ. "Инвесторы займут выжидательную позицию в преддверии ожидаемого заявления президента США Дональда Трампа. Тональность данного выступления может существенно повлиять на оценку инвесторами возможности введения новых санкций со стороны США и, соответственно, сказаться на динамике российских акций. Мы опасаемся, что данный фактор может привести к снижению рынка, что будет вызвано эмоциональной реакцией", - рассуждает он. После первой реакции на заявление, в дальнейшем рынок может перейти в коррекцию на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях "на факте" заявления, что, как минимум, позволит рынку отыграть часть потерь, продолжает Зварич. "Учитывая это, ожидаем высоковолатильную сессию на нашем рынке, а целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на сегодня видим 2580-2700 пунктов", - заключает он. Рост волатильности происходит на фоне геополитических факторов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Резко поменялась риторика Трампа в отношении России. Сегодня ждем его выступления. Не исключено, что если его речь не будет сильно негативной, то по ее окончанию мы увидим мощный отскок российского рынка акций вверх", - допускает Антонов.

https://1prime.ru/20250714/birzhi-859456466.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, мосбиржа, российский рынок акций