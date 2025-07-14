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Российский рынок акций днем компенсировал часть утреннего снижения - 14.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250714/aktsii-859460108.html
Российский рынок акций днем компенсировал часть утреннего снижения
Российский рынок акций днем компенсировал часть утреннего снижения - 14.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций днем компенсировал часть утреннего снижения
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника компенсировал большую часть утреннего снижения, следует из данных Московской биржи. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:59+0300
2025-07-14T12:59+0300
экономика
рынок
акции
мосбиржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника компенсировал большую часть утреннего снижения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.47 мск снижался на 0,18%, до 2637,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,54%, до 1118,13 пункта. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи максимально снижался до 2604,07 пункта. В частности, дорожают бумаги ЮГК (+10,8%), "Позитива" (+2,1%), "Норникеля" (+2,7%), АФК "Система" (+2%). Дешевеют бумаги ВК (-2,1%), МТС (-1,7%), "Полюса" (-1,7%). После утреннего инерционного падения рынка отмечаются попытки стабилизироваться на уровне чуть ниже пятничного закрытия, говорит Богдан Зварич из ПСБ. "Инвесторы займут выжидательную позицию в преддверии ожидаемого заявления президента США Дональда Трампа. Тональность данного выступления может существенно повлиять на оценку инвесторами возможности введения новых санкций со стороны США и, соответственно, сказаться на динамике российских акций. Мы опасаемся, что данный фактор может привести к снижению рынка, что будет вызвано эмоциональной реакцией", - рассуждает он. После первой реакции на заявление, в дальнейшем рынок может перейти в коррекцию на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях "на факте" заявления, что, как минимум, позволит рынку отыграть часть потерь, продолжает Зварич. "Учитывая это, ожидаем высоковолатильную сессию на нашем рынке, а целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на сегодня видим 2580-2700 пунктов", - заключает он. Рост волатильности происходит на фоне геополитических факторов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Резко поменялась риторика Трампа в отношении России. Сегодня ждем его выступления. Не исключено, что если его речь не будет сильно негативной, то по ее окончанию мы увидим мощный отскок российского рынка акций вверх", - допускает Антонов.
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рынок, акции, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Рынок, Акции, Мосбиржа, российский рынок акций
12:59 14.07.2025
 
Российский рынок акций днем компенсировал часть утреннего снижения

Российский рынок акций компенсировал часть утреннего снижения в основную сессию

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника компенсировал большую часть утреннего снижения, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.47 мск снижался на 0,18%, до 2637,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,54%, до 1118,13 пункта. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи максимально снижался до 2604,07 пункта.
В частности, дорожают бумаги ЮГК (+10,8%), "Позитива" (+2,1%), "Норникеля" (+2,7%), АФК "Система" (+2%). Дешевеют бумаги ВК (-2,1%), МТС (-1,7%), "Полюса" (-1,7%).
После утреннего инерционного падения рынка отмечаются попытки стабилизироваться на уровне чуть ниже пятничного закрытия, говорит Богдан Зварич из ПСБ.
"Инвесторы займут выжидательную позицию в преддверии ожидаемого заявления президента США Дональда Трампа. Тональность данного выступления может существенно повлиять на оценку инвесторами возможности введения новых санкций со стороны США и, соответственно, сказаться на динамике российских акций. Мы опасаемся, что данный фактор может привести к снижению рынка, что будет вызвано эмоциональной реакцией", - рассуждает он.
После первой реакции на заявление, в дальнейшем рынок может перейти в коррекцию на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях "на факте" заявления, что, как минимум, позволит рынку отыграть часть потерь, продолжает Зварич. "Учитывая это, ожидаем высоковолатильную сессию на нашем рынке, а целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на сегодня видим 2580-2700 пунктов", - заключает он.
Рост волатильности происходит на фоне геополитических факторов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Резко поменялась риторика Трампа в отношении России. Сегодня ждем его выступления. Не исключено, что если его речь не будет сильно негативной, то по ее окончанию мы увидим мощный отскок российского рынка акций вверх", - допускает Антонов.
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