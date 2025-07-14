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Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа - 14.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил рост, прибавляет более 2,5% по главному индексу, который поднялся выше 2700 пунктов, после заявлений президента США Дональда... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T18:39+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост, прибавляет более 2,5% по главному индексу, который поднялся выше 2700 пунктов, после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 18.26 мск рос на 2,63%, до 2711,47 пункта, до заявлений Трампа он стабилизировался около уровня закрытия пятницы. В частности, Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил: "Надеюсь, до этого не дойдет".
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российский рынок акций, торги, рост
Экономика, российский рынок акций, Торги, рост
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил рост, прибавляя более 2,5% после заявлений Трампа
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост, прибавляет более 2,5% по главному индексу, который поднялся выше 2700 пунктов, после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 18.26 мск рос на 2,63%, до 2711,47 пункта, до заявлений Трампа он стабилизировался около уровня закрытия пятницы.
В частности, Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил: "Надеюсь, до этого не дойдет".
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением