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ЕС выделил Армении средства на "укрепление независимых СМИ"
ЕС выделил Армении средства на "укрепление независимых СМИ" - 14.07.2025, ПРАЙМ
ЕС выделил Армении средства на "укрепление независимых СМИ"
В ЕС заявили о выделении Армении 1,5 миллиона евро "на укрепление независимых СМИ", говорится в заявлении по итогам визита премьера Армении Никола Пашиняна в... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:10+0300
2025-07-14T15:10+0300
2025-07-14T15:10+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - ПРАЙМ. В ЕС заявили о выделении Армении 1,5 миллиона евро "на укрепление независимых СМИ", говорится в заявлении по итогам визита премьера Армении Никола Пашиняна в Брюссель. "Для поддержки информационной экосистемы Армении ЕС объявил о выделении нового пакета в размере 1,5 миллиона евро на укрепление независимых СМИ", - указывается в документе. Там подчеркнули также, что ЕС собирается помогать Еревану бороться "с манипуляцией информацией и вмешательством извне, дезинформацией и киберугрозами".
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Политика, Общество , АРМЕНИЯ, Брюссель, Ереван, Никол Пашинян, ЕС
ЕС выделил Армении средства на "укрепление независимых СМИ"
ЕС выделил Армении 1,5 миллиона евро на укрепление независимых СМИ
БРЮССЕЛЬ, 14 июл - ПРАЙМ. В ЕС заявили о выделении Армении 1,5 миллиона евро "на укрепление независимых СМИ", говорится в заявлении по итогам визита премьера Армении Никола Пашиняна в Брюссель.
"Для поддержки информационной экосистемы Армении ЕС объявил о выделении нового пакета в размере 1,5 миллиона евро на укрепление независимых СМИ", - указывается в документе.
Там подчеркнули также, что ЕС собирается помогать Еревану бороться "с манипуляцией информацией и вмешательством извне, дезинформацией и киберугрозами".
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