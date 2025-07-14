https://1prime.ru/20250714/armeniya-859465118.html

ЕС выделил Армении средства на "укрепление независимых СМИ"

ЕС выделил Армении средства на "укрепление независимых СМИ" - 14.07.2025, ПРАЙМ

ЕС выделил Армении средства на "укрепление независимых СМИ"

В ЕС заявили о выделении Армении 1,5 миллиона евро "на укрепление независимых СМИ", говорится в заявлении по итогам визита премьера Армении Никола Пашиняна в... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:10+0300

2025-07-14T15:10+0300

2025-07-14T15:10+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - ПРАЙМ. В ЕС заявили о выделении Армении 1,5 миллиона евро "на укрепление независимых СМИ", говорится в заявлении по итогам визита премьера Армении Никола Пашиняна в Брюссель. "Для поддержки информационной экосистемы Армении ЕС объявил о выделении нового пакета в размере 1,5 миллиона евро на укрепление независимых СМИ", - указывается в документе. Там подчеркнули также, что ЕС собирается помогать Еревану бороться "с манипуляцией информацией и вмешательством извне, дезинформацией и киберугрозами".

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общество , армения, брюссель, ереван, никол пашинян, ес