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Фондовые индексы АТР преимущественно растут в понедельник утром

Фондовые индексы АТР преимущественно растут в понедельник утром - 14.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно растут в понедельник утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут на статистических факторах, свидетельствуют данные... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T08:40+0300

2025-07-14T08:40+0300

2025-07-14T08:40+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут на статистических факторах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,34%, до 3 522,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,69%, до 24 194 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,72%, до 3 198,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 8 584,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,03%, до 39 580,5 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite по итогам торгов опустился на 0,06%, до 2 115,76 пункта. Участники рынка в понедельник обращают внимание на статистические данные по странам региона. Так, экспорт Китая по итогам первого полугодия вырос на 5,9%, при этом импорт снизился на 3,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период составил 1,809 триллиона долларов, импорт - 1,223 триллиона долларов. Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что Банк Японии рассмотрит возможность пересмотра в этом месяце своего прогноза инфляции на текущий финансовый год, отражающего постоянный рост цен на рис и другие продукты питания. По словам источников, которые цитирует агентство, регулятор может сохранить прогнозы по инфляции на 2026 и 2027 финансовые годы, сигнализируя о паузе в повышении базовой ставки. Таким образом, заключает агентство, в Японии ожидают большей ясности относительно того, как пошлины США могут повлиять на экономику страны. Также участники рынка обращают внимание на заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, которое приводит Рейтер, о том, что страна совместно с Китаем должна более тесно сотрудничать в области "зеленой" стали. Альбанезе, как сообщает Рейтер, также призвал Китай решить проблему избыточных мощностей по производству этого металла.

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рынок, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, торги