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Беглов заявил об отсутствии проблем во взаимодействии с Белоруссией

Беглов заявил об отсутствии проблем во взаимодействии с Белоруссией - 14.07.2025, ПРАЙМ

Беглов заявил об отсутствии проблем во взаимодействии с Белоруссией

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что проблем во взаимодействии с Белоруссией нет, но сторонам есть, куда двигаться в дальнейшем развитии... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:46+0300

2025-07-14T13:46+0300

2025-07-14T13:46+0300

экономика

белоруссия

санкт-петербург

александр беглов

александр лукашенко

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МИНСК, 14 июл - ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что проблем во взаимодействии с Белоруссией нет, но сторонам есть, куда двигаться в дальнейшем развитии сотрудничества. "В "потолок" мы не упираемся… есть куда двигаться. "Потолка" не может быть в отношениях, нет каких-то ограничений, когда страны, города, люди понимают друг друга и готовы к сотрудничеству", - сказал Беглов журналистам после своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что в прошлом году объем торговли между Санкт-Петербургом и Белоруссией составил более 3 миллиардов долларов, что на 7% больше, чем в 2023 году. "И сейчас рост товарооборота идет", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что нет каких-то серьезных проблем во взаимодействие с белорусскими партнерами. "Мы работаем совместно с правительством Республики Беларусь во всех аспектах. Нет проблем. Может, какие-то появляются проблемы технического характера, но специалисты разбираются с ними, решают их. А каких-то (серьезных - ред.) проблем нет", - добавил Беглов. Он также обратил внимание на важность интеграции во всех сферах, например, в промышленности, когда объединяются компетенции и потребности сторон. Губернатор рассказал, что под запросы петербургской стороны создается продукция, например, 50-метровая пожарная автолестница, автобусы большой вместимости с поворотным звеном. Беглов сообщил, что Петербург решил закупить 99 белорусских электробусов. "Еще одно из направлений очень важных - это продовольствие. Представьте, на сегодняшний день в этом году 230 тысяч тонн - поставки белорусских продовольственных товаров. Эта продукция качественная, "ГОСТовская", можно сказать, проверенная, и она завоевывает популярность не только в Санкт-Петербурге", - подчеркнул Беглов. По его словам, так же позитивно развиваются отношения с Белоруссией в сфере культуры, образования, науки, медицины. Беглов заявил, что полностью поддерживает слова Лукашенко о том, что отношения между Белоруссией и Россией, Санкт-Петербургом, "действительно братские, родственные". "Поэтому у нас все и получается", - заявил губернатор.

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белоруссия, санкт-петербург, александр беглов, александр лукашенко