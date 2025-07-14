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Беглов заявил об отсутствии проблем во взаимодействии с Белоруссией - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Беглов заявил об отсутствии проблем во взаимодействии с Белоруссией
Беглов заявил об отсутствии проблем во взаимодействии с Белоруссией - 14.07.2025, ПРАЙМ
Беглов заявил об отсутствии проблем во взаимодействии с Белоруссией
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что проблем во взаимодействии с Белоруссией нет, но сторонам есть, куда двигаться в дальнейшем развитии... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T13:46+0300
2025-07-14T13:46+0300
экономика
белоруссия
санкт-петербург
александр беглов
александр лукашенко
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МИНСК, 14 июл - ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что проблем во взаимодействии с Белоруссией нет, но сторонам есть, куда двигаться в дальнейшем развитии сотрудничества. "В "потолок" мы не упираемся… есть куда двигаться. "Потолка" не может быть в отношениях, нет каких-то ограничений, когда страны, города, люди понимают друг друга и готовы к сотрудничеству", - сказал Беглов журналистам после своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что в прошлом году объем торговли между Санкт-Петербургом и Белоруссией составил более 3 миллиардов долларов, что на 7% больше, чем в 2023 году. "И сейчас рост товарооборота идет", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что нет каких-то серьезных проблем во взаимодействие с белорусскими партнерами. "Мы работаем совместно с правительством Республики Беларусь во всех аспектах. Нет проблем. Может, какие-то появляются проблемы технического характера, но специалисты разбираются с ними, решают их. А каких-то (серьезных - ред.) проблем нет", - добавил Беглов. Он также обратил внимание на важность интеграции во всех сферах, например, в промышленности, когда объединяются компетенции и потребности сторон. Губернатор рассказал, что под запросы петербургской стороны создается продукция, например, 50-метровая пожарная автолестница, автобусы большой вместимости с поворотным звеном. Беглов сообщил, что Петербург решил закупить 99 белорусских электробусов. "Еще одно из направлений очень важных - это продовольствие. Представьте, на сегодняшний день в этом году 230 тысяч тонн - поставки белорусских продовольственных товаров. Эта продукция качественная, "ГОСТовская", можно сказать, проверенная, и она завоевывает популярность не только в Санкт-Петербурге", - подчеркнул Беглов. По его словам, так же позитивно развиваются отношения с Белоруссией в сфере культуры, образования, науки, медицины. Беглов заявил, что полностью поддерживает слова Лукашенко о том, что отношения между Белоруссией и Россией, Санкт-Петербургом, "действительно братские, родственные". "Поэтому у нас все и получается", - заявил губернатор.
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белоруссия, санкт-петербург, александр беглов, александр лукашенко
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, Александр Лукашенко
13:46 14.07.2025
 
Беглов заявил об отсутствии проблем во взаимодействии с Белоруссией

Беглов: проблем во взаимодействии с Белоруссией нет, но есть куда двигаться

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МИНСК, 14 июл - ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что проблем во взаимодействии с Белоруссией нет, но сторонам есть, куда двигаться в дальнейшем развитии сотрудничества.
"В "потолок" мы не упираемся… есть куда двигаться. "Потолка" не может быть в отношениях, нет каких-то ограничений, когда страны, города, люди понимают друг друга и готовы к сотрудничеству", - сказал Беглов журналистам после своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он отметил, что в прошлом году объем торговли между Санкт-Петербургом и Белоруссией составил более 3 миллиардов долларов, что на 7% больше, чем в 2023 году. "И сейчас рост товарооборота идет", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что нет каких-то серьезных проблем во взаимодействие с белорусскими партнерами. "Мы работаем совместно с правительством Республики Беларусь во всех аспектах. Нет проблем. Может, какие-то появляются проблемы технического характера, но специалисты разбираются с ними, решают их. А каких-то (серьезных - ред.) проблем нет", - добавил Беглов.
Он также обратил внимание на важность интеграции во всех сферах, например, в промышленности, когда объединяются компетенции и потребности сторон. Губернатор рассказал, что под запросы петербургской стороны создается продукция, например, 50-метровая пожарная автолестница, автобусы большой вместимости с поворотным звеном. Беглов сообщил, что Петербург решил закупить 99 белорусских электробусов.
"Еще одно из направлений очень важных - это продовольствие. Представьте, на сегодняшний день в этом году 230 тысяч тонн - поставки белорусских продовольственных товаров. Эта продукция качественная, "ГОСТовская", можно сказать, проверенная, и она завоевывает популярность не только в Санкт-Петербурге", - подчеркнул Беглов.
По его словам, так же позитивно развиваются отношения с Белоруссией в сфере культуры, образования, науки, медицины. Беглов заявил, что полностью поддерживает слова Лукашенко о том, что отношения между Белоруссией и Россией, Санкт-Петербургом, "действительно братские, родственные". "Поэтому у нас все и получается", - заявил губернатор.
Порт Бронка, Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Белоруссия планирует перевезти 7 млн тонн грузов через порт Петербурга
11:43
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр БегловАлександр Лукашенко
 
 
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