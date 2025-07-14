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Белоруссия в августе заменит выпуски евробондов на локальные облигации

Белоруссия в августе заменит выпуски евробондов на локальные облигации - 14.07.2025, ПРАЙМ

Белоруссия в августе заменит выпуски евробондов на локальные облигации

Белоруссия в августе проведет замену выпусков евробондов "Беларусь-2026", "Беларусь-2031" и "Беларусь-2030" на локальные облигации, сообщила пресс-служба... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T17:09+0300

2025-07-14T17:09+0300

2025-07-14T17:09+0300

экономика

белоруссия

евробонды

рынок

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МИНСК, 14 июл – ПРАЙМ. Белоруссия в августе проведет замену выпусков евробондов "Беларусь-2026", "Беларусь-2031" и "Беларусь-2030" на локальные облигации, сообщила пресс-служба министерства финансов республики. "Министерство финансов информирует об очередном раунде замены еврооблигаций Республики Беларусь на локальные государственные облигации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что 21 августа состоится замена еврооблигаций с погашением 24 февраля 2026 года ("Беларусь-2026") и еврооблигаций с погашением 24 февраля 2031 года ("Беларусь-2031"). А 28 августа состоится замена еврооблигаций с погашением 28 февраля 2030 года ("Беларусь-2030"). "Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах министерства финансов Республики Беларусь. Необходимую информацию в установленном порядке следует направить в депозитарий-нерезидент", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительно каждый владелец еврооблигаций направляет в белорусское предприятие "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент. К процедуре замены будут допущены заявки, поданные владельцами и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Белоруссии от 26 сентября 2022 года "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами". Министерство финансов Белоруссии осенью прошлого года анонсировало начало реализации механизма исполнения обязательств по еврооблигациям республики путем их замены на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (Россия). 27 декабря состоялось дебютное замещение евробондов "Беларусь-2027" на гособлигации Белоруссии через Национальный расчетный депозитарий. В июне 2022 года правительство республики сообщило, что на фоне западных санкций Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате власти решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в Беларусбанке счета, а также выработали другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.

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белоруссия, евробонды, рынок