Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МТА отметили подорожание бензина основных сортов на московских АЗС - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250714/benzin-859464679.html
В МТА отметили подорожание бензина основных сортов на московских АЗС
В МТА отметили подорожание бензина основных сортов на московских АЗС - 14.07.2025, ПРАЙМ
В МТА отметили подорожание бензина основных сортов на московских АЗС
Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 7 по 14 июля выросла на 31 копейку и на 30 копеек за литр соответственно, следует из данных... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:05+0300
2025-07-14T15:05+0300
экономика
бизнес
россия
москва
бензин
цены на бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56705c51f5e73af3dbba0beb32cb18c8.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 7 по 14 июля выросла на 31 копейку и на 30 копеек за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр марки Аи-92 теперь стоит в среднем 58,39 рубля, Аи-95 - 64,56 рубля. Обе марки подорожали на всех сетях АЗС, по которым произведен расчет, кроме "Татнефти". Неделей ранее цены на обе марки выросли в столице на 15 копеек. Бензин Аи-100 чуть подорожал - на 2 копейки, до 87,05 рубля за литр в среднем. Стоимость дизельного топлива прибавила 3 копейки и составила 70,76 рубля за литр. Российские власти изучают возможность в случае резкого роста цен на топливо ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, сообщал РИА Новости ранее в июле источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера РФ Александра Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. Новак, комментируя эту информацию в конце прошлой недели, не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если того потребует ситуация, решение будет принято в ближайшие дни. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://1prime.ru/20250711/novak--859403751.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d3e57cbb04c899e18f823e36ef84792.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, бензин, цены на бензин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Бензин, Цены на бензин
15:05 14.07.2025
 
В МТА отметили подорожание бензина основных сортов на московских АЗС

МТА: бензин основных сортов за неделю подорожал в среднем на 30 копеек

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль заправляется на заправочной станции
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 7 по 14 июля выросла на 31 копейку и на 30 копеек за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, литр марки Аи-92 теперь стоит в среднем 58,39 рубля, Аи-95 - 64,56 рубля. Обе марки подорожали на всех сетях АЗС, по которым произведен расчет, кроме "Татнефти". Неделей ранее цены на обе марки выросли в столице на 15 копеек.
Бензин Аи-100 чуть подорожал - на 2 копейки, до 87,05 рубля за литр в среднем. Стоимость дизельного топлива прибавила 3 копейки и составила 70,76 рубля за литр.
Российские власти изучают возможность в случае резкого роста цен на топливо ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, сообщал РИА Новости ранее в июле источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера РФ Александра Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию.
Новак, комментируя эту информацию в конце прошлой недели, не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если того потребует ситуация, решение будет принято в ближайшие дни.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
11 июля, 14:36
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАБензинЦены на бензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала