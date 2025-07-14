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В МТА отметили подорожание бензина основных сортов на московских АЗС

В МТА отметили подорожание бензина основных сортов на московских АЗС - 14.07.2025, ПРАЙМ

В МТА отметили подорожание бензина основных сортов на московских АЗС

Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 7 по 14 июля выросла на 31 копейку и на 30 копеек за литр соответственно, следует из данных... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:05+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 7 по 14 июля выросла на 31 копейку и на 30 копеек за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр марки Аи-92 теперь стоит в среднем 58,39 рубля, Аи-95 - 64,56 рубля. Обе марки подорожали на всех сетях АЗС, по которым произведен расчет, кроме "Татнефти". Неделей ранее цены на обе марки выросли в столице на 15 копеек. Бензин Аи-100 чуть подорожал - на 2 копейки, до 87,05 рубля за литр в среднем. Стоимость дизельного топлива прибавила 3 копейки и составила 70,76 рубля за литр. Российские власти изучают возможность в случае резкого роста цен на топливо ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, сообщал РИА Новости ранее в июле источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера РФ Александра Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. Новак, комментируя эту информацию в конце прошлой недели, не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если того потребует ситуация, решение будет принято в ближайшие дни. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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