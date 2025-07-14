https://1prime.ru/20250714/birzhi-859452035.html

Биржи Европы закрылись в минусе

Биржи Европы закрылись в минусе - 14.07.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе в понедельник утром на фоне слабых экономических прогнозов по прибыли европейских компаний из-за... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:52+0300

2025-07-14T10:52+0300

2025-07-14T10:52+0300

экономика

общество

сша

европа

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

dax

cnbc

https://cdnn.1prime.ru/img/76698/75/766987506_0:109:1501:953_1920x0_80_0_0_55dcbd94b2399b82802aad85bd966fab.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе в понедельник утром на фоне слабых экономических прогнозов по прибыли европейских компаний из-за неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные бирж и мнение аналитиков. По состоянию на 10.47 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,21% - до 8 960 пунктов, французский CAC 40 опускался на 0,48%, до 7 791,46 пункта, немецкий DAX - на 0,66%, до 24 080,4 пункта. По мнению аналитиков, на траекторию европейских фондовых индексов влияет неопределенность вокруг американских импортных пошлин в отношении ряда стран. Как передает телеканал CNBC со ссылкой на исследование LSEG I/B/E/S, ожидается, что на фоне мировой рыночной неопределенности прибыль на акцию в европейском бенчмарке Stoxx 600 во втором квартале снизится на 0,2% в годовом выражении. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в свою очередь введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.

https://1prime.ru/20250714/atr-859446305.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, dax, cnbc