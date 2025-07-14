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Биржи Европы закрылись в минусе - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Биржи Европы закрылись в минусе
Биржи Европы закрылись в минусе - 14.07.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе в понедельник утром на фоне слабых экономических прогнозов по прибыли европейских компаний из-за... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:52+0300
2025-07-14T10:52+0300
экономика
общество
сша
европа
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урсула фон дер ляйен
ес
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе в понедельник утром на фоне слабых экономических прогнозов по прибыли европейских компаний из-за неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные бирж и мнение аналитиков. По состоянию на 10.47 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,21% - до 8 960 пунктов, французский CAC 40 опускался на 0,48%, до 7 791,46 пункта, немецкий DAX - на 0,66%, до 24 080,4 пункта. По мнению аналитиков, на траекторию европейских фондовых индексов влияет неопределенность вокруг американских импортных пошлин в отношении ряда стран. Как передает телеканал CNBC со ссылкой на исследование LSEG I/B/E/S, ожидается, что на фоне мировой рыночной неопределенности прибыль на акцию в европейском бенчмарке Stoxx 600 во втором квартале снизится на 0,2% в годовом выражении. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в свою очередь введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.
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общество , сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, dax, cnbc
Экономика, Общество , США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, DAX, CNBC
10:52 14.07.2025
 
Биржи Европы закрылись в минусе

Биржи Европы закрылись в минусе на слабых прогнозах по прибыли компаний

© fotolia.com / jamdesign" Снижение котировок
 Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / jamdesign
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе в понедельник утром на фоне слабых экономических прогнозов по прибыли европейских компаний из-за неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные бирж и мнение аналитиков.
По состоянию на 10.47 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,21% - до 8 960 пунктов, французский CAC 40 опускался на 0,48%, до 7 791,46 пункта, немецкий DAX - на 0,66%, до 24 080,4 пункта.
По мнению аналитиков, на траекторию европейских фондовых индексов влияет неопределенность вокруг американских импортных пошлин в отношении ряда стран. Как передает телеканал CNBC со ссылкой на исследование LSEG I/B/E/S, ожидается, что на фоне мировой рыночной неопределенности прибыль на акцию в европейском бенчмарке Stoxx 600 во втором квартале снизится на 0,2% в годовом выражении.
В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в свою очередь введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР преимущественно растут в понедельник утром
08:40
 
ЭкономикаОбществоСШАЕВРОПАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСDAXCNBC
 
 
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