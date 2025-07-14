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Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на фоне макростатистики - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250714/birzhi-859456466.html
Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на фоне макростатистики
Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на фоне макростатистики - 14.07.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на фоне макростатистики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно ростом на фоне макростатистики, свидетельствуют данные... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T11:49+0300
2025-07-14T11:49+0300
экономика
китай
азиатско-тихоокеанский регион
япония
shenzhen composite
hang seng index
kospi
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно ростом на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,27%, до 3 519,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 2 120,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,26%, до 24 203,32 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,83%, до 3 202,03 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - снизился на 0,11%, до 8 570,4 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,28%, до 39 459,62 пункта. Трейдеры обратили внимание на макростатистику по региону, в частности, на торговые данные КНР. Экспорт из Китая в июне вырос на 5,8% год к году, аналитики ожидали роста на 5%; импорт в страну увеличился на 1,1% в годовом выражении, хотя ожидалось увеличение на 1,3%. Промышленное производство Японии в мае, по окончательной оценке, снизилось на 0,1% по отношению к апрелю, что оказалось хуже первой оценки роста на 0,5%; в годовом исчислении снижение составило 2,4%, а не 1,8%. Акции LG Electronics выросли в цене в Сеуле на 2,52%. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на Seoul Economic Daily, что компания разрабатывает оборудование для производства чипов памяти.
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китай
азиатско-тихоокеанский регион
япония
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китай, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
11:49 14.07.2025
 
Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на фоне макростатистики

Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на фоне макростатистики

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно ростом на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,27%, до 3 519,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 2 120,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,26%, до 24 203,32 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,83%, до 3 202,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,11%, до 8 570,4 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,28%, до 39 459,62 пункта.
Трейдеры обратили внимание на макростатистику по региону, в частности, на торговые данные КНР. Экспорт из Китая в июне вырос на 5,8% год к году, аналитики ожидали роста на 5%; импорт в страну увеличился на 1,1% в годовом выражении, хотя ожидалось увеличение на 1,3%.
Промышленное производство Японии в мае, по окончательной оценке, снизилось на 0,1% по отношению к апрелю, что оказалось хуже первой оценки роста на 0,5%; в годовом исчислении снижение составило 2,4%, а не 1,8%.
Акции LG Electronics выросли в цене в Сеуле на 2,52%. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на Seoul Economic Daily, что компания разрабатывает оборудование для производства чипов памяти.
Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Биржи Европы закрылись в минусе
10:52
 
ЭкономикаКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионЯПОНИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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