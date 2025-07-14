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Стоимость биткоина впервые превысила 120 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые превысила 120 тысяч долларов - 14.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые превысила 120 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 120 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T08:02+0300
2025-07-14T08:02+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 120 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance. "По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 120 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 121 214,56 долларов", - говорится в заявлении на сайте биржи.
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финансы, биткоин, рынок криптовалюты
Экономика, Финансы, Биткоин, рынок криптовалюты
Стоимость биткоина впервые превысила 120 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 120 тысяч долларов
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 120 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance.
"По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 120 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 121 214,56 долларов", - говорится в заявлении на сайте биржи.
Мосбиржа сообщила о готовности к запуску фьючерсов на биткоин