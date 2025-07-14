https://1prime.ru/20250714/bitkoin-859457674.html

Биткоин получает импульс роста к 130 тысячам долларов, считают эксперты

Биткоин получает импульс роста к 130 тысячам долларов, считают эксперты - 14.07.2025, ПРАЙМ

Биткоин получает импульс роста к 130 тысячам долларов, считают эксперты

Биткоин после обновления в понедельник рекордов выше 123 тысяч долларов получил новый "органический" импульс к росту в ближайшие дни в район 125-130 тысяч... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:16+0300

2025-07-14T12:16+0300

2025-07-14T12:16+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Биткоин после обновления в понедельник рекордов выше 123 тысяч долларов получил новый "органический" импульс к росту в ближайшие дни в район 125-130 тысяч долларов, локомотивом выступает скорое начало обсуждения в США сразу трех ключевых законопроектов для отрасли цифровых финансовых активов (ЦФА), считают опрошенные РИА Новости эксперты. В понедельник курс одной монеты обновил рекорд, подскочив выше 123 тысяч долларов, следует из данных биржи Binance. За неделю рост составил более 10,5%, и это один из самых сильных импульсов с марта, отмечает Василий Гиря из GIS Mining. "Главный драйвер этого ралли - ожидание прогресса в крипторегулировании США. В конгрессе стартует "крипто-неделя" с обсуждением сразу трех ключевых законопроектов: Clarity Act (о регулировании токенов), Genius Act (об устойчивом развитии Web3) и Anti-CBDC Act (об ограничении цифрового доллара). Сегодняшний рост биткоина до новых максимумов выглядит чисто органическим. Ралли не похоже на "пузырь", подогретый розничным спросом. Происходящее сейчас на рынке - это стабильный приток капитала от таких же стабильных стратегий", - говорит эксперт. Фонды продолжают "заливать" капитал: за прошлую неделю в ETF, ориентированные на биткоин, пришло 2,72 миллиарда долларов, и этот спрос не ослабевает, также отмечает Александр Крайко из Cifra Markets. "Недавнее подписание налогового закона "One Big Beautiful Bill" означает, по сути, вливание ликвидности в экономику, и часть из этих денег будет направлена в рынки и "крипту", - рассуждает он. Если еще недавно рынок обсуждал диапазон 98-108 тысяч долларов как зону консолидации курса биткоина, то сейчас ожидается его выход вверх, говорит Крайко. "Если тренд сохранится, в ближайшие дни курс биткоина может протестировать область 125-130 тысяч долларов. Но после резкого роста не исключена локальная коррекция. До конца года при сохранении притока в ETF и умеренных макроэкономических сигналах возможен рост курса в диапазон 140-160 тысяч долларов. Во главе ралли лежит системный интерес, а это сильнее сиюминутного драйва", - резюмирует Гиря.

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финансы, сша, биткоин, рынок криптовалюты