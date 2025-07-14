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В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь" - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь"
В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь" - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь"
Третий этап международного ралли "Шелковый путь" стартовал в Бурятии, в нем участвуют более 100 спортсменов из 23 городов РФ, Белоруссии, Туркмении, сообщила... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T06:52+0300
2025-07-14T06:52+0300
общество
бурятия
рф
белоруссия
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УЛАН-УДЭ, 14 июл - ПРАЙМ. Третий этап международного ралли "Шелковый путь" стартовал в Бурятии, в нем участвуют более 100 спортсменов из 23 городов РФ, Белоруссии, Туркмении, сообщила пресс-служба правительства республики. "В Бурятии стартовал ралли "Шёлковый путь". В Селенгинском районе проходит третий этап международного ралли. Он уже собрал любителей экстрима и энергии... Сегодня на финише более 100 участников из 23 городов России, Беларуси, Туркмении. Их ожидает 11 этапов и маршрут почти в 5 тысяч километров", - говорится в сообщении. Ралли "Шёлковый путь" проводится при поддержке президента РФ, правительства России и министерства спорта РФ и полностью соответствует целям и задачам государственной программы "Спорт России". Впервые "Шёлковый путь" прошел в Бурятии в 2019 году.
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общество , бурятия, рф, белоруссия
Общество , Бурятия, РФ, БЕЛОРУССИЯ
06:52 14.07.2025
 
В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь"

В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь"

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УЛАН-УДЭ, 14 июл - ПРАЙМ. Третий этап международного ралли "Шелковый путь" стартовал в Бурятии, в нем участвуют более 100 спортсменов из 23 городов РФ, Белоруссии, Туркмении, сообщила пресс-служба правительства республики.
"В Бурятии стартовал ралли "Шёлковый путь". В Селенгинском районе проходит третий этап международного ралли. Он уже собрал любителей экстрима и энергии... Сегодня на финише более 100 участников из 23 городов России, Беларуси, Туркмении. Их ожидает 11 этапов и маршрут почти в 5 тысяч километров", - говорится в сообщении.
Ралли "Шёлковый путь" проводится при поддержке президента РФ, правительства России и министерства спорта РФ и полностью соответствует целям и задачам государственной программы "Спорт России". Впервые "Шёлковый путь" прошел в Бурятии в 2019 году.
 
ОбществоБурятияРФБЕЛОРУССИЯ
 
 
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