https://1prime.ru/20250714/burjatija-859443570.html
В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь"
В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь" - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь"
Третий этап международного ралли "Шелковый путь" стартовал в Бурятии, в нем участвуют более 100 спортсменов из 23 городов РФ, Белоруссии, Туркмении, сообщила... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T06:52+0300
2025-07-14T06:52+0300
2025-07-14T06:52+0300
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УЛАН-УДЭ, 14 июл - ПРАЙМ. Третий этап международного ралли "Шелковый путь" стартовал в Бурятии, в нем участвуют более 100 спортсменов из 23 городов РФ, Белоруссии, Туркмении, сообщила пресс-служба правительства республики.
"В Бурятии стартовал ралли "Шёлковый путь". В Селенгинском районе проходит третий этап международного ралли. Он уже собрал любителей экстрима и энергии... Сегодня на финише более 100 участников из 23 городов России, Беларуси, Туркмении. Их ожидает 11 этапов и маршрут почти в 5 тысяч километров", - говорится в сообщении.
Ралли "Шёлковый путь" проводится при поддержке президента РФ, правительства России и министерства спорта РФ и полностью соответствует целям и задачам государственной программы "Спорт России". Впервые "Шёлковый путь" прошел в Бурятии в 2019 году.
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общество , бурятия, рф, белоруссия
Общество , Бурятия, РФ, БЕЛОРУССИЯ
В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь"
В Бурятии стартовал третий этап ралли "Шелковый путь"
УЛАН-УДЭ, 14 июл - ПРАЙМ. Третий этап международного ралли "Шелковый путь" стартовал в Бурятии, в нем участвуют более 100 спортсменов из 23 городов РФ, Белоруссии, Туркмении, сообщила пресс-служба правительства республики.
"В Бурятии стартовал ралли "Шёлковый путь". В Селенгинском районе проходит третий этап международного ралли. Он уже собрал любителей экстрима и энергии... Сегодня на финише более 100 участников из 23 городов России, Беларуси, Туркмении. Их ожидает 11 этапов и маршрут почти в 5 тысяч километров", - говорится в сообщении.
Ралли "Шёлковый путь" проводится при поддержке президента РФ, правительства России и министерства спорта РФ и полностью соответствует целям и задачам государственной программы "Спорт России". Впервые "Шёлковый путь" прошел в Бурятии в 2019 году.