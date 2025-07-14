https://1prime.ru/20250714/daniya-859444965.html

Дания не намерена возобновлять диалог с Россией, заявил посол в Копенгагене

Дания не намерена возобновлять диалог с Россией, заявил посол в Копенгагене - 14.07.2025, ПРАЙМ

Дания не намерена возобновлять диалог с Россией, заявил посол в Копенгагене

Дания на посту председателя Арктического совета не намерена возобновлять диалог и сотрудничество с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T08:07+0300

2025-07-14T08:07+0300

2025-07-14T08:07+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Дания на посту председателя Арктического совета не намерена возобновлять диалог и сотрудничество с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Намерений использовать датское председательство в Арктическом совете для возобновления конструктивного диалога с Россией и полноформатного международного арктического сотрудничества в Арктике с нашим участием Копенгаген не имеет", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что Дания и другие западные государства-члены Арктического отказались от взаимодействия с Россией на государственном, правительственном и политическом уровнях. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.

https://1prime.ru/20240819/daniya-850985636.html

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общество , дания, арктика, гренландия, мария захарова, мид