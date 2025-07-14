https://1prime.ru/20250714/daniya-859446151.html

Дания выстраивает архитектуру безопасности против России, заявил посол

Дания выстраивает архитектуру безопасности против России, заявил посол - 14.07.2025, ПРАЙМ

Дания выстраивает архитектуру безопасности против России, заявил посол

Постоянное размещение военных на датском острове Борнхольм показывает, что Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против России, заявил в... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T08:39+0300

2025-07-14T08:39+0300

2025-07-14T08:39+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Постоянное размещение военных на датском острове Борнхольм показывает, что Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Вооруженные силы Дании сообщили 12 июня о размещении на острове Борнхольм в Балтийском море постоянного полка впервые за 25 лет в связи со стратегическим расположением острова и нынешней "ситуацией с политикой безопасности". "Решение датского правительства о размещении на острове на постоянной основе воинских подразделений свидетельствует о неизменности намерения Копенгагена выстраивать региональную архитектуру региональной безопасности не совместно с Россией, а против неё", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что в настоящее время датскими властями принято решение о размещении на острове мобильных наземных противокорабельных ракетных комплексов с целью недопущения высадки на берег якобы возможного российского десанта. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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общество , дания, москва, нато