https://1prime.ru/20250714/daniya-859446151.html
Дания выстраивает архитектуру безопасности против России, заявил посол
Дания выстраивает архитектуру безопасности против России, заявил посол - 14.07.2025, ПРАЙМ
Дания выстраивает архитектуру безопасности против России, заявил посол
Постоянное размещение военных на датском острове Борнхольм показывает, что Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против России, заявил в... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T08:39+0300
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2025-07-14T08:39+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Постоянное размещение военных на датском острове Борнхольм показывает, что Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Вооруженные силы Дании сообщили 12 июня о размещении на острове Борнхольм в Балтийском море постоянного полка впервые за 25 лет в связи со стратегическим расположением острова и нынешней "ситуацией с политикой безопасности". "Решение датского правительства о размещении на острове на постоянной основе воинских подразделений свидетельствует о неизменности намерения Копенгагена выстраивать региональную архитектуру региональной безопасности не совместно с Россией, а против неё", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что в настоящее время датскими властями принято решение о размещении на острове мобильных наземных противокорабельных ракетных комплексов с целью недопущения высадки на берег якобы возможного российского десанта. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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общество , дания, москва, нато
Политика, Общество , ДАНИЯ, МОСКВА, НАТО
Дания выстраивает архитектуру безопасности против России, заявил посол
Посол Барбин: Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против РФ
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Постоянное размещение военных на датском острове Борнхольм показывает, что Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
Вооруженные силы Дании сообщили 12 июня о размещении на острове Борнхольм в Балтийском море постоянного полка впервые за 25 лет в связи со стратегическим расположением острова и нынешней "ситуацией с политикой безопасности".
"Решение датского правительства о размещении на острове на постоянной основе воинских подразделений свидетельствует о неизменности намерения Копенгагена выстраивать региональную архитектуру региональной безопасности не совместно с Россией, а против неё", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что в настоящее время датскими властями принято решение о размещении на острове мобильных наземных противокорабельных ракетных комплексов с целью недопущения высадки на берег якобы возможного российского десанта.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Дания не намерена возобновлять диалог с Россией, заявил посол в Копенгагене