https://1prime.ru/20250714/daniya-859449266.html

Дания заказала у финской компании 129 бронетранспортеров 6x6

Дания заказала у финской компании 129 бронетранспортеров 6x6 - 14.07.2025, ПРАЙМ

Дания заказала у финской компании 129 бронетранспортеров 6x6

Дания заказала у финской оборонной компании Patria 129 бронетранспортеров 6x6 в рамках программы общей системы бронированной техники (CAVS), сообщает в... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:56+0300

2025-07-14T09:56+0300

2025-07-14T09:56+0300

вооружения

дания

финляндия

военная техника

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Дания заказала у финской оборонной компании Patria 129 бронетранспортеров 6x6 в рамках программы общей системы бронированной техники (CAVS), сообщает в понедельник компания. "Дания заказывает 129 бронетранспортеров CAVS 6x6 на базе Patria 6x6 в рамках программы. Первые машины будут поставлены уже в этом году", - говорится в сообщении. Это первый заказ для датских вооруженных сил в рамках программы CAVS, к которой Дания присоединилась в апреле этого года. Программа "Общая система бронированной техники" (Common Armored Vehicle System, CAVS) запущена Финляндией и Латвией в 2020 году. В рамках нее страны разрабатывают систему бронированных машин на базе финского бронетранспортера Patria 6x6, которые будут иметь общее название CAVS. В программе также участвуют Швеция и Германия. Patria 6х6 - бронетранспортер, производимый финской компанией Patria. Представляет собой боевую бронированную машину для перевозки людей и грузов, которая пригодна для монтажа дополнительного оснащения и может быть сконфигурирована для других целей. Patria 6x6 может перевозить до 10 человек личного состава, не считая водителя и командира.

https://1prime.ru/20250612/daniya-858433338.html

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дания, финляндия, военная техника