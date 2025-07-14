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В Минобороны Дании пообещали предоставить Украине спутниковые услуги - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Минобороны Дании пообещали предоставить Украине спутниковые услуги
В Минобороны Дании пообещали предоставить Украине спутниковые услуги - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Минобороны Дании пообещали предоставить Украине спутниковые услуги
Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA), сообщает минобороны королевства. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T18:55+0300
2025-07-14T18:55+0300
вооружения
спутники
услуги
украина
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA), сообщает минобороны королевства. "Дания делает еще один шаг в поддержке Украины, впервые пожертвовав украинской обороне спутниковые услуги европейского производства через Европейское оборонное агентство (EDA)", - говорится в пресс-релизе датского МО. Как пишет ведомство, для Украины будет расширен доступ к приемным терминалам, которые ВСУ смогут использовать для доступа к спутниковой связи, что может "иметь решающее значение" для проведения военных операций. Отмечается, что EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных мер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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спутники, услуги, украина
Вооружения, спутники, услуги, УКРАИНА
18:55 14.07.2025
 
В Минобороны Дании пообещали предоставить Украине спутниковые услуги

В Минобороны Дании заявили, что предоставят ВСУ спутниковые услуги

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / uhotti
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA), сообщает минобороны королевства.
"Дания делает еще один шаг в поддержке Украины, впервые пожертвовав украинской обороне спутниковые услуги европейского производства через Европейское оборонное агентство (EDA)", - говорится в пресс-релизе датского МО.
Как пишет ведомство, для Украины будет расширен доступ к приемным терминалам, которые ВСУ смогут использовать для доступа к спутниковой связи, что может "иметь решающее значение" для проведения военных операций. Отмечается, что EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных мер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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ВооруженияспутникиуслугиУКРАИНА
 
 
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