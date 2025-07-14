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РФ и США продолжат диалог, несмотря на попытки давления, заявил глава РФПИ

РФ и США продолжат диалог, несмотря на попытки давления, заявил глава РФПИ - 14.07.2025, ПРАЙМ

РФ и США продолжат диалог, несмотря на попытки давления, заявил глава РФПИ

РФ и США продолжат конструктивный диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:48+0300

2025-07-14T10:48+0300

2025-07-14T10:48+0300

политика

россия

сша

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. РФ и США продолжат конструктивный диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен - несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами", - написал Дмитриев в Telegram. По его словам, ошибочные подходы предыдущего президента США Джо Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. "Его ложь не вечна - она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России. Равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество - основы глобальной безопасности и устойчивого мира", - добавил Дмитриев. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.

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россия, сша, кирилл дмитриев