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Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком на сумму почти 13 млн рублей - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком на сумму почти 13 млн рублей
Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком на сумму почти 13 млн рублей - 14.07.2025, ПРАЙМ
Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком на сумму почти 13 млн рублей
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к Елене Блиновской в деле о ее банкротстве и включил эту... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:58+0300
2025-07-14T17:14+0300
россия
арбитражный суд
елена блиновская
сбербанк
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к Елене Блиновской в деле о ее банкротстве и включил эту сумму в реестр требований кредиторов известного блогера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как пояснил представитель Сбербанка, требование вытекает из двух кредитов, которые банк весной 2023 года выдал компании ООО "Дог Осьминог", владевшей рестораном фастфуда в Красноярске и принадлежавшей Наталье Блиновской, сестре мужа Елены Блиновской. Кредиты не были возвращены. Наталья была поручителем по кредиту, а Елену Сбербанк считает выгодоприобретателем по сделкам.Суд ранее привлек Наталью Блиновскую, также признанную банкротом в Ярославле, и ее финансового управляющего к делу в статусе третьих лиц.Представитель Блиновской возражал против включения требования Сбербанка в реестр. По его словам, компания Натальи Блиновской не имеет отношения к бизнесу Елены Блиновской, связанному с марафонами, и нет доказательств, что последняя получила какую-то выгоду от кредитов.Представитель должника заявил также, что банк проявил неосмотрительность, выдавая кредиты ресторану, который не работал весь 2023 год, а второй кредит – уже после задержания Елены Блиновской. Представитель ФНС, основного кредитора "королевы марафонов", тоже высказался против включения требования Сбербанка в реестр.Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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россия, арбитражный суд, елена блиновская, сбербанк
РОССИЯ, арбитражный суд, Елена Блиновская, Сбербанк
16:58 14.07.2025 (обновлено: 17:14 14.07.2025)
 
Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком на сумму почти 13 млн рублей

Суд Москвы признал долг Блиновской перед Сбербанком на сумму около 13 млн рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к Елене Блиновской в деле о ее банкротстве и включил эту сумму в реестр требований кредиторов известного блогера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель Сбербанка, требование вытекает из двух кредитов, которые банк весной 2023 года выдал компании ООО "Дог Осьминог", владевшей рестораном фастфуда в Красноярске и принадлежавшей Наталье Блиновской, сестре мужа Елены Блиновской. Кредиты не были возвращены. Наталья была поручителем по кредиту, а Елену Сбербанк считает выгодоприобретателем по сделкам.
Суд ранее привлек Наталью Блиновскую, также признанную банкротом в Ярославле, и ее финансового управляющего к делу в статусе третьих лиц.
Представитель Блиновской возражал против включения требования Сбербанка в реестр. По его словам, компания Натальи Блиновской не имеет отношения к бизнесу Елены Блиновской, связанному с марафонами, и нет доказательств, что последняя получила какую-то выгоду от кредитов.
Представитель должника заявил также, что банк проявил неосмотрительность, выдавая кредиты ресторану, который не работал весь 2023 год, а второй кредит – уже после задержания Елены Блиновской. Представитель ФНС, основного кредитора "королевы марафонов", тоже высказался против включения требования Сбербанка в реестр.
Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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