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Правительство спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам
Правительство спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам - 14.07.2025, ПРАЙМ
Правительство спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам
Правительство РФ спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 43 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:30+0300
2025-07-14T10:30+0300
общество
рф
бурятия
дагестан
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 43 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что по поручению президента в феврале были приняты новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам регионов, теперь по ним можно списать две трети, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты. "Сегодня спишем такие займы 25 российским субъектам почти на 43 миллиарда рублей. Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере", - сказал Мишустин. Как сообщили в правительстве, задолженность будет списана Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Туве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области. Кроме того, председатель правительства отметил, что представители ДФО и Арктической зоны смогут направить финансы на выполнение мастер-планов городов, а регионы с низкой бюджетной обеспеченностью – на реализацию национальных проектов и мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции.
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общество , рф, бурятия, дагестан, михаил мишустин
Общество , РФ, Бурятия, Дагестан, Михаил Мишустин, Экономика
10:30 14.07.2025
 
Правительство спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам

Правительство спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на 43 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 43 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что по поручению президента в феврале были приняты новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам регионов, теперь по ним можно списать две трети, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты.
"Сегодня спишем такие займы 25 российским субъектам почти на 43 миллиарда рублей. Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере", - сказал Мишустин.
Как сообщили в правительстве, задолженность будет списана Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Туве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области.
Кроме того, председатель правительства отметил, что представители ДФО и Арктической зоны смогут направить финансы на выполнение мастер-планов городов, а регионы с низкой бюджетной обеспеченностью – на реализацию национальных проектов и мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции.
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ЭкономикаОбществоРФБурятияДагестанМихаил Мишустин
 
 
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