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Стоимость доллара растет к мировым валютам на ожиданиях вокруг торговли

Стоимость доллара растет к мировым валютам на ожиданиях вокруг торговли - 14.07.2025, ПРАЙМ

Стоимость доллара растет к мировым валютам на ожиданиях вокруг торговли

Стоимость доллара к мировым валютам увеличивается в понедельник утром на фоне ожиданий по мировой торговле в связи с импортными пошлинами США, свидетельствуют... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:52+0300

2025-07-14T09:52+0300

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экономика

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам увеличивается в понедельник утром на фоне ожиданий по мировой торговле в связи с импортными пошлинами США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,1665 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,169 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,24 иены со 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 98,04 пункта. Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг мировой торговли на фоне объявлений США об импортных пошлинах. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям. Трейдеры также ожидают во вторник публикации статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 2,6% с майской отметки в 2,4%, такое значение может стать самым высоким с февраля.

https://1prime.ru/20250713/dollar-859402488.html

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общество , сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес