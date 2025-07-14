https://1prime.ru/20250714/dollar-859449087.html
Стоимость доллара растет к мировым валютам на ожиданиях вокруг торговли
Стоимость доллара растет к мировым валютам на ожиданиях вокруг торговли - 14.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара растет к мировым валютам на ожиданиях вокруг торговли
Стоимость доллара к мировым валютам увеличивается в понедельник утром на фоне ожиданий по мировой торговле в связи с импортными пошлинами США, свидетельствуют... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T09:52+0300
2025-07-14T09:52+0300
2025-07-14T09:52+0300
экономика
общество
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам увеличивается в понедельник утром на фоне ожиданий по мировой торговле в связи с импортными пошлинами США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,1665 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,169 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,24 иены со 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 98,04 пункта. Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг мировой торговли на фоне объявлений США об импортных пошлинах. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям. Трейдеры также ожидают во вторник публикации статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 2,6% с майской отметки в 2,4%, такое значение может стать самым высоким с февраля.
https://1prime.ru/20250713/dollar-859402488.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e3ebfcc01bfc7a374cd2fecafc7e2a92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Общество , США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Стоимость доллара растет к мировым валютам на ожиданиях вокруг торговли
Стоимость доллара к мировым валютам увеличивается в понедельник утром
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам увеличивается в понедельник утром на фоне ожиданий по мировой торговле в связи с импортными пошлинами США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,1665 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,169 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,24 иены со 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 98,04 пункта.
Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг мировой торговли на фоне объявлений США об импортных пошлинах. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.
Трейдеры также ожидают во вторник публикации статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 2,6% с майской отметки в 2,4%, такое значение может стать самым высоким с февраля.
Америку ждет трудный выбор: доллар рискует повторить судьбу фунта