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Экспорт Китая в первом полугодии вырос на 5,9%
Экспорт Китая в первом полугодии вырос на 5,9% - 14.07.2025, ПРАЙМ
Экспорт Китая в первом полугодии вырос на 5,9%
Добавлены подробности (шестой и седьмой абзацы). | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T07:31+0300
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Добавлены подробности (шестой и седьмой абзацы).
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Экспорт Китая по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 5,9%, при этом импорт снизился на 3,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,9% и составил 1,809 триллиона долларов, импорт снизился на 4,9%, составив 1,223 триллиона долларов.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-июне достиг отметки в 3,032 триллиона долларов, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство.
По информации главного таможенного управления, отдельно в июне объем внешней торговли КНР достиг 535,6 миллиарда долларов, что на 3,9% выше показателя июня 2024 года и на 1,3% больше, чем в мае 2025 года.
Экспорт в июне составил 325,2 миллиарда долларов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года и на 2,9% выше, чем в мае этого года. Импорт достиг 210,4 миллиарда долларов, что на 1,1% больше, чем в июне прошлого года, при этом на 1,1% ниже показателя мая этого года.
Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в январе-июне стали АСЕАН, Евросоюз и США, при этом товарооборот КНР со странами-участницами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии составил 510,947 миллиарда долларов, с ЕС - 392,115 миллиарда, с США - 289,361 миллиарда. Товарооборот КНР со странами Латинской Америки за отчетный период составил 254,44 миллиарда долларов, с государствами Африки - 163,991 миллиарда долларов.
Таможенное управление также указало, что по итогам первого полугодия 2025 года товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", достиг 1,571 триллиона долларов (рост в годовом выражении на 3,5%), а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - 927,059 миллиарда долларов (рост на 3,3%).
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона, отметила таможня.
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общество , китай, кнр, сша, ес, асеан
Общество , КИТАЙ, КНР, США, ЕС, АСЕАН
Экспорт Китая в первом полугодии вырос на 5,9%
Экспорт Китая в первом полугодии вырос на 5,9%, импорт снизился на 3,9%
Добавлены подробности (шестой и седьмой абзацы).
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Экспорт Китая по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 5,9%, при этом импорт снизился на 3,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,9% и составил 1,809 триллиона долларов, импорт снизился на 4,9%, составив 1,223 триллиона долларов.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-июне достиг отметки в 3,032 триллиона долларов, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство.
По информации главного таможенного управления, отдельно в июне объем внешней торговли КНР достиг 535,6 миллиарда долларов, что на 3,9% выше показателя июня 2024 года и на 1,3% больше, чем в мае 2025 года.
Экспорт в июне составил 325,2 миллиарда долларов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года и на 2,9% выше, чем в мае этого года. Импорт достиг 210,4 миллиарда долларов, что на 1,1% больше, чем в июне прошлого года, при этом на 1,1% ниже показателя мая этого года.
Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в январе-июне стали АСЕАН, Евросоюз и США, при этом товарооборот КНР со странами-участницами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии составил 510,947 миллиарда долларов, с ЕС - 392,115 миллиарда, с США - 289,361 миллиарда. Товарооборот КНР со странами Латинской Америки за отчетный период составил 254,44 миллиарда долларов, с государствами Африки - 163,991 миллиарда долларов.
Таможенное управление также указало, что по итогам первого полугодия 2025 года товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", достиг 1,571 триллиона долларов (рост в годовом выражении на 3,5%), а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - 927,059 миллиарда долларов (рост на 3,3%).
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона, отметила таможня.