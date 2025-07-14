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Саудовская Аравия возобновила экспорт в Сирию

Саудовская Аравия возобновила экспорт в Сирию - 14.07.2025, ПРАЙМ

Саудовская Аравия возобновила экспорт в Сирию

Королевство Саудовская Аравия возобновило экспорт в Сирию после недавней стабилизации в стране и заметных улучшений, а также расширила свои торговые отношения с | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:34+0300

2025-07-14T09:34+0300

2025-07-14T09:34+0300

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Королевство Саудовская Аравия возобновило экспорт в Сирию после недавней стабилизации в стране и заметных улучшений, а также расширила свои торговые отношения с другими странами региона, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. "Королевство прилагает колоссальные усилия для поддержания политической стабильности в регионе и стимулирования экономического роста. Мы довольны постоянным улучшением ситуации в Сирии. Мы снова начали экспорт в Сирию, Ирак, Ливан и Йемен. Этот многообещающий регион. Правительство Саудовской Аравии работает как над его политической стабилизацией, так и экономическим развитием", – заявил он. После событий арабской весны в 2011 году Сирия фактически находилась в международной изоляции. В декабре 2024 года Башар Асад оставил пост президента страны и покинул ее. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.

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сирия

ирак

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общество , сирия, ирак, ливан