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В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке
В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке
Средние цены на оптовом рынке с поставкой на сутки вперед ценовой зоны Сибири за неделю с 5 по 11 июля снизились на 25,6%, до 1 411 рублей за МВт.ч, сообщила... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T17:38+0300
2025-07-14T17:38+0300
энергетика
"совет рынка"
дальний восток
электроэнергия
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Средние цены на оптовом рынке с поставкой на сутки вперед ценовой зоны Сибири за неделю с 5 по 11 июля снизились на 25,6%, до 1 411 рублей за МВт.ч, сообщила ассоциация НП "Совет рынка". "Индекс РСВ (рынок на сутки вперед - ред.) во второй ценовой зоне (Сибирь) сформировался на уровне 1 411,29 рубля за МВт.ч, что на 25,6% ниже значения за аналогичный период предшествующей недели", - говорится в материалах ассоциации. Отмечается, что это произошло вследствие увеличения выработки главным образом ГЭС Ангарского каскада (+0,4 ГВт.ч) и объемов ТЭС (+0,5 ГВт.ч). В "Совете рынка" сообщили, что в ценовой зоне Дальнего Востока цены снизились на 10,8%, до 2 246 рублей за МВт.ч. В европейской части России и на Урале, которые относятся к первой ценовой зоне, цены снизились на 1,9%, до 2 001 рубля за МВт.ч. Отмечается, что общая задолженность покупателей на оптовом рынке по состоянию на 28 июня составила 62,25 миллиарда рублей.
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"совет рынка", дальний восток, электроэнергия
Энергетика, "Совет рынка", Дальний Восток, электроэнергия
17:38 14.07.2025
 
В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке

"Совет рынка": электроэнергия на оптовом рынке Сибири за неделю подешевела на 25,6%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Хакасии
Линии электропередач в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Средние цены на оптовом рынке с поставкой на сутки вперед ценовой зоны Сибири за неделю с 5 по 11 июля снизились на 25,6%, до 1 411 рублей за МВт.ч, сообщила ассоциация НП "Совет рынка".
"Индекс РСВ (рынок на сутки вперед - ред.) во второй ценовой зоне (Сибирь) сформировался на уровне 1 411,29 рубля за МВт.ч, что на 25,6% ниже значения за аналогичный период предшествующей недели", - говорится в материалах ассоциации.
Отмечается, что это произошло вследствие увеличения выработки главным образом ГЭС Ангарского каскада (+0,4 ГВт.ч) и объемов ТЭС (+0,5 ГВт.ч).
В "Совете рынка" сообщили, что в ценовой зоне Дальнего Востока цены снизились на 10,8%, до 2 246 рублей за МВт.ч. В европейской части России и на Урале, которые относятся к первой ценовой зоне, цены снизились на 1,9%, до 2 001 рубля за МВт.ч.
Отмечается, что общая задолженность покупателей на оптовом рынке по состоянию на 28 июня составила 62,25 миллиарда рублей.
Линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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Энергетика"Совет рынка"Дальний Востокэлектроэнергия
 
 
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