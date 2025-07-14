https://1prime.ru/20250714/elektroenergiya-859471759.html

В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке

В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке - 14.07.2025, ПРАЙМ

В Сибири отметили снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке

Средние цены на оптовом рынке с поставкой на сутки вперед ценовой зоны Сибири за неделю с 5 по 11 июля снизились на 25,6%, до 1 411 рублей за МВт.ч, сообщила... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T17:38+0300

2025-07-14T17:38+0300

2025-07-14T17:38+0300

энергетика

"совет рынка"

дальний восток

электроэнергия

https://cdnn.1prime.ru/img/83983/66/839836679_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_2bc49cac9e3d52b46053e286ffd55b28.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Средние цены на оптовом рынке с поставкой на сутки вперед ценовой зоны Сибири за неделю с 5 по 11 июля снизились на 25,6%, до 1 411 рублей за МВт.ч, сообщила ассоциация НП "Совет рынка". "Индекс РСВ (рынок на сутки вперед - ред.) во второй ценовой зоне (Сибирь) сформировался на уровне 1 411,29 рубля за МВт.ч, что на 25,6% ниже значения за аналогичный период предшествующей недели", - говорится в материалах ассоциации. Отмечается, что это произошло вследствие увеличения выработки главным образом ГЭС Ангарского каскада (+0,4 ГВт.ч) и объемов ТЭС (+0,5 ГВт.ч). В "Совете рынка" сообщили, что в ценовой зоне Дальнего Востока цены снизились на 10,8%, до 2 246 рублей за МВт.ч. В европейской части России и на Урале, которые относятся к первой ценовой зоне, цены снизились на 1,9%, до 2 001 рубля за МВт.ч. Отмечается, что общая задолженность покупателей на оптовом рынке по состоянию на 28 июня составила 62,25 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250714/energetika-859457012.html

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

"совет рынка", дальний восток, электроэнергия