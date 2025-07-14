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Эксперты оценили перспективы строительства накопителей энергии на Юге РФ

Эксперты оценили перспективы строительства накопителей энергии на Юге РФ - 14.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили перспективы строительства накопителей энергии на Юге РФ

Инициатива строительства на Юге России накопителей энергии для покрытия дефицита, которая обсуждается в Минэнерго, является неоптимальной, так как обойдется... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:04+0300

2025-07-14T12:04+0300

2025-07-14T12:04+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Инициатива строительства на Юге России накопителей энергии для покрытия дефицита, которая обсуждается в Минэнерго, является неоптимальной, так как обойдется экономике в 255-300 миллиардов рублей, в качестве альтернативы можно задействовать механизм управления спросом на электроэнергию и использовать объекты розничной генерации, считает ассоциация "Сообщество потребителей энергии". В ассоциации рассказали, что изучили инициативу по использованию систем накопления энергии (СНЭ) для покрытия дефицита электроэнергии и мощности в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, которая обсуждается в Минэнерго России. "Проанализировав содержание и последствия инициативы, считаем ее неоптимальной, уступающей по эффективности иным оперативным решениям указанной задачи. Строительство СНЭ в объеме 350 МВт обойдется российской экономике примерно в 255-300 миллиардов рублей или 17-20 миллиардов рублей ежегодно в среднем в течении 15 лет", - говорится в письме ассоциации к вице-премьеру РФ Александру Новаку (есть в распоряжении РИА Новости). В качестве альтернативы для сокращения дефицита мощности на Юге предлагается задействовать механизм управления спросом на электроэнергию, использовать объекты розничной генерации, включая микрогенерацию в домохозяйствах и синхронизировать графики ремонтов оборудования для крупных потребителей. "Комплекс этих мер может позволить оперативно сократить дефицит мощности в ОЭС Юга на 150-550 МВт на период до ввода новых энергоблоков ТЭС без увеличения тарифно-ценовой нагрузки на экономику", - добавили в ассоциации.

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рф, александр новак, оэс, энергетика рф