https://1prime.ru/20250714/es-859452205.html

В Италии заявили о вреде бюрократии для Евросоюза

В Италии заявили о вреде бюрократии для Евросоюза - 14.07.2025, ПРАЙМ

В Италии заявили о вреде бюрократии для Евросоюза

Лидер партии "Лига", глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что бюрократия представляет собой для Евросоюза такой же вред, как введение... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:59+0300

2025-07-14T10:59+0300

2025-07-14T10:59+0300

политика

италия

сша

брюссель

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg

РИМ, 14 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Лига", глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что бюрократия представляет собой для Евросоюза такой же вред, как введение новых торговых пошлин. "Пошлины неправильны и вредны, но нам нужно быть прагматичными и признать, что бюрократия и ограничения Брюсселя не менее негодны", - заявил он в интервью Corriere della Sera. Сальвини выразил надежду, что решения о новых торговых тарифах можно будет "несколько смягчит". По его словам, "Лига" убеждена, что ЕС всё ещё решает свои собственные проблемы, учитывая, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила о продлении "приостановки контрмер". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. В воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран. Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti в субботу заявила, что 30-процентные пошлины обойдутся американским потребителям и итальянским производителям продуктов питания примерно в 2,3 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20250712/italiya-859425303.html

италия

сша

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

италия, сша, брюссель, ес