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Курс евро к доллару стабилен после объявления пошлин США на товары из ЕС

Курс евро к доллару стабилен после объявления пошлин США на товары из ЕС - 14.07.2025, ПРАЙМ

Курс евро к доллару стабилен после объявления пошлин США на товары из ЕС

Стоимость евро к доллару в понедельник днем не меняется после объявления США пошлин в 30% на товары из Евросоюза с 1 августа, свидетельствуют данные торгов. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:47+0300

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2025-07-14T13:47+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в понедельник днем не меняется после объявления США пошлин в 30% на товары из Евросоюза с 1 августа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,169 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,24 иены со 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на отметке в 97,85 пункта. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затем заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям. "Подобные угрозы кажутся типичными, когда президент Трамп пытается добиться заключения новых сделок... Мы ожидаем, что сделка для Европы будет лучше этого, но это может наделать шума к 1 августа", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела валютной стратегии ING Криса Тернера (Chris Turner). Инвесторы также ожидают во вторник публикации статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 2,6% с майской отметки в 2,4%, такое значение может стать самым высоким с февраля.

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общество , сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, ing