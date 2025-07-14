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В "Европлане" назвали самые популярные в России автомобили Lada

В "Европлане" назвали самые популярные в России автомобили Lada - 14.07.2025, ПРАЙМ

В "Европлане" назвали самые популярные в России автомобили Lada

Автомобили российского бренда Lada стали самыми популярными в России в сегменте лизинга легковых машин по итогам первого полугодия текущего года, рассказали РИА | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T04:06+0300

2025-07-14T04:06+0300

2025-07-14T04:06+0300

общество

lada

втб

chery

lada vision 4x4

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Автомобили российского бренда Lada стали самыми популярными в России в сегменте лизинга легковых машин по итогам первого полугодия текущего года, рассказали РИА Новости в крупных лизинговых компаниях. "В "Европлане" в первом полугодии 2025 года в легковом сегменте наибольшей популярностью пользовались бренды Lada, Chery и Geely. Lada продолжает удерживать лидирующую позицию, с долей в 39,3% от общего объема, что на 37% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года, что свидетельствует о стабильном спросе на отечественные автомобили. Бренд Chery занимает вторую позицию с долей 8,4%, однако его доля сократилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третье место занимает Geely с долей 7,8%, и его доля также снизилась на 19% по сравнению с первым полугодием прошлого года", - сообщили в лизинговой компании "Европлан". Самыми популярными моделями в портфеле компании в первом квартале этого года стали Lada Largus универсал, Lada Granta и Geely Monjaro. В компании "ВТБ Лизинг" Lada также стала самой популярной маркой за полгода, а ее преследователями были Chery и Haval. При этом суммарно три бренда увеличили свою долю в лизинге новых машин за шесть месяцев на 7 процентных пунктов – до 54%. "Тремя самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Largus и Lada Vesta. Их доля от всех переданных в лизинг легковых транспортных средств составила 34%", - уточнили в ВТБ. В компании "Флит Автолизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") также отметили лидерство Lada по итогам шести месяцев и обратили внимание на рост ее доли рынка на 10 процентных пунктов в годовом выражении до 41%. В тройку лидеров также вошли Haval и Belgee, а совокупная доля рынка трех марок составила 67%. Среди моделей лидерами стали Lada Granta, Haval Jolion и Belgee X50. ЛИЗИНГ LCV И ГРУЗОВИКОВ В сегменте легких коммерческих автомобилей российскому автопрому также успешно удается занимать лидирующие позиции. Так, в первом полугодии в топ-3 таких машин были ГАЗ, Lada и Sollers. "В топ-3 моделей в грузовом и LCV сегментах вошли: Lada Largus фургон, ГАЗель NEXT и Sollers Atlant. Все модели показали увеличение доли в первом полугодии 2025 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - отметили в "Европлане". В сегменте LCV, по данным "ВТБ Автолизинга", 66% выдач автомобилей пришлось на отечественные марки ГАЗ, Sollers и Lada, а среди тяжелых грузовиков компанию российскому "Камазу" составили китайские Shacman и Sitrak. "ГАЗ "Соболь" стал самой продаваемой моделью в сегменте легкой коммерческой техники, продемонстрировав существенный отрыв от других марок. В сегменте грузовой техники предпочтение отдавали седельным тягачам "Камаз" и самосвалам FAW, лидирующим по объемам продаж", - добавил гендиректор "Флит Автолизинга" Алексей Смирнов. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ АВТОЛИЗИНГА В I КВАРТАЛЕ В "Европлане" рассказали, что по итогам шести месяцев доля отечественных легковушек в лизинговых сделках составила 43,1%, а почти половину – 49,8% - составили китайские машины. Смирнов, в свою очередь, отметил увеличение доли отечественных автомобилей в портфеле компании до 73%, это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее. "В первом полугодии 2025 года в сегменте легкового транспорта мы видим рост доли марок российского производства на 15 процентных пунктов (с 31% до 46%) и уменьшение доли китайских авто на 22 процентных пункта (с 63% до 41%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - резюмировали в ВТБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , lada, втб, chery, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus