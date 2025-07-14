https://1prime.ru/20250714/filippo-859456039.html

"Грубая манипуляция". Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции

"Грубая манипуляция". Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Грубая манипуляция". Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился на президента Франции Эммануэля Макрона за слова о сильнейшей угрозе Евросоюзу с 1945 года. Об... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:41+0300

2025-07-14T11:41+0300

2025-07-14T11:41+0300

политика

франция

россия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился на президента Франции Эммануэля Макрона за слова о сильнейшей угрозе Евросоюзу с 1945 года. Об этом он написал в социальной сети Х."Грубая манипуляция, которая служит только одной цели: подготовить психологические условия для активирования 16 статьи (Конституции Франции - Прим.ред) в ближайшем будущем!" — сказано в тексте материала.Ранее французский лидер в рамках своего обращения по случаю Дня взятия Бастилии заявил об якобы угрозе Европе со стороны России.

https://1prime.ru/20250713/yao-859439746.html

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франция, россия, эммануэль макрон