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"Грубая манипуляция". Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции
"Грубая манипуляция". Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Грубая манипуляция". Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился на президента Франции Эммануэля Макрона за слова о сильнейшей угрозе Евросоюзу с 1945 года. Об... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T11:41+0300
2025-07-14T11:41+0300
2025-07-14T11:41+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился на президента Франции Эммануэля Макрона за слова о сильнейшей угрозе Евросоюзу с 1945 года. Об этом он написал в социальной сети Х."Грубая манипуляция, которая служит только одной цели: подготовить психологические условия для активирования 16 статьи (Конституции Франции - Прим.ред) в ближайшем будущем!" — сказано в тексте материала.Ранее французский лидер в рамках своего обращения по случаю Дня взятия Бастилии заявил об якобы угрозе Европе со стороны России.
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Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Эммануэль Макрон
"Грубая манипуляция". Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции
Филиппо: Макрон словами об угрозе со стороны России хочет получить больше власти