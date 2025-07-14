Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо рассказал, что предложила Еврокомиссия взамен его позиции по России - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250714/fitso-859477105.html
Фицо рассказал, что предложила Еврокомиссия взамен его позиции по России
Фицо рассказал, что предложила Еврокомиссия взамен его позиции по России - 14.07.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал, что предложила Еврокомиссия взамен его позиции по России
Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ, сообщил... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T22:52+0300
2025-07-14T22:53+0300
политика
роберт фицо
евросоюз
гарантии
энергоресурсы
https://cdnn.1prime.ru/img/80992/61/809926139_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_7e3bf55b81eb981368ef6f9c50de0419.jpg
БРАТИСЛАВА, 14 июл - ПРАЙМ. Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "На столе письменное предложение гарантий комиссии, которые она нам предлагает за голосование о 18-м пакете санкций (против РФ - ред.)", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его официальной странице в социальной сети в понедельник. Он отметил, что полученные предложения передаст главам политических партий от коалиции и оппозиции для изучения. В субботу он заявил, что Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по ситуации с энергоресурсами из России. По его словам, Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ только в том случае, если получит определенные гарантии по этому вопросу. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250710/fitso-859376817.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80992/61/809926139_20:0:2180:1620_1920x0_80_0_0_734dafc84d14dbe3f340b1fd9f8fc2d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роберт фицо, евросоюз, гарантии, энергоресурсы
Политика, Роберт Фицо, Евросоюз, гарантии, энергоресурсы
22:52 14.07.2025 (обновлено: 22:53 14.07.2025)
 
Фицо рассказал, что предложила Еврокомиссия взамен его позиции по России

Фицо: Словакия получила проект гарантий взамен голосования о санкциях против РФ

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 14 июл - ПРАЙМ. Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"На столе письменное предложение гарантий комиссии, которые она нам предлагает за голосование о 18-м пакете санкций (против РФ - ред.)", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его официальной странице в социальной сети в понедельник.
Он отметил, что полученные предложения передаст главам политических партий от коалиции и оппозиции для изучения.
В субботу он заявил, что Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по ситуации с энергоресурсами из России. По его словам, Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ только в том случае, если получит определенные гарантии по этому вопросу.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Словакия поддержит санкции против РФ, если получит гарантии, заявил Фицо
10 июля, 19:13
 
ПолитикаРоберт ФицоЕвросоюзгарантииэнергоресурсы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала