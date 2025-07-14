https://1prime.ru/20250714/fondy-859448252.html

Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы, пишут СМИ

Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы, пишут СМИ - 14.07.2025, ПРАЙМ

Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы, пишут СМИ

Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:37+0300

2025-07-14T09:37+0300

2025-07-14T09:37+0300

экономика

сша

украина

одесса

зерно

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская газета Financial Times. В начале апреля фонды заявили, что добились поддержки суда во Львове в споре о контроле над одесским зерновым терминалом с местными компаниями. "Базирующиеся в США фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль терминал "Олимпекс" в порту Одессы", - говорится в публикации. Как отмечается, партнер ACP Джон Паттон выразил желание вновь запустить терминал "в какой-то момент летом". Он не исключил, что это также может произойти в сентябре. Издание добавляет, что терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен. В январе 2023 года СМИ сообщали, что Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном.

https://1prime.ru/20250714/kellog-859448123.html

сша

украина

одесса

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, одесса, зерно