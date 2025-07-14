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Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы, пишут СМИ - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы, пишут СМИ
Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы, пишут СМИ - 14.07.2025, ПРАЙМ
Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы, пишут СМИ
Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T09:37+0300
2025-07-14T09:37+0300
экономика
сша
украина
одесса
зерно
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская газета Financial Times. В начале апреля фонды заявили, что добились поддержки суда во Львове в споре о контроле над одесским зерновым терминалом с местными компаниями. "Базирующиеся в США фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль терминал "Олимпекс" в порту Одессы", - говорится в публикации. Как отмечается, партнер ACP Джон Паттон выразил желание вновь запустить терминал "в какой-то момент летом". Он не исключил, что это также может произойти в сентябре. Издание добавляет, что терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен. В январе 2023 года СМИ сообщали, что Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном.
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сша, украина, одесса, зерно
Экономика, США, УКРАИНА, Одесса, зерно
09:37 14.07.2025
 
Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы, пишут СМИ

FT: американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс"

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская газета Financial Times.
В начале апреля фонды заявили, что добились поддержки суда во Львове в споре о контроле над одесским зерновым терминалом с местными компаниями.
"Базирующиеся в США фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль терминал "Олимпекс" в порту Одессы", - говорится в публикации.
Как отмечается, партнер ACP Джон Паттон выразил желание вновь запустить терминал "в какой-то момент летом". Он не исключил, что это также может произойти в сентябре.
Издание добавляет, что терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен.
В январе 2023 года СМИ сообщали, что Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном.
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ЭкономикаСШАУКРАИНАОдессазерно
 
 
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